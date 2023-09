Antieke Megamonodontium-spinnekopfossiel wat in Australië opgegrawe is: insigte in spinnekop-evolusie en landskapsveranderinge

Wetenskaplikes het 'n opwindende ontdekking in die hartjie van Australië se droë streke gemaak – 'n pragtig bewaarde fossiel van 'n merkwaardige groot spinnekop wat eens miljoene jare gelede in 'n welige reënwoud gefloreer het. Hierdie fossiel is nie sommer enige spinnekop nie, maar eerder die vierde spinnekopfossiel wat ooit in Australië gevind is en die eerste van sy soort wat aan die Barychelidae-familie behoort, ook bekend as die groot borselvoet-valdeurspinnekoppe. Met die naam Megamonodontium mccluskyi, het dit tussen 11 en 16 miljoen jaar gelede gedurende die Mioseen-tydperk geleef.

Die betekenis van hierdie ontdekking lê in die skaarsheid van spinnekopfossiele in Australië. Met slegs vier spinnekopfossiele wat ooit oor die hele vasteland gevind is, het wetenskaplikes gesukkel om die evolusionêre geskiedenis van spinnekoppe te verstaan. Hierdie bevinding vul egter 'n beduidende leemte in ons begrip en verskaf nuwe insigte oor spinnekop-uitwissing. Die naaste lewende verwant aan hierdie antieke spinnekop woon in nat woude wat strek van Singapoer tot Papoea-Nieu-Guinee, wat daarop dui dat hierdie groep eens soortgelyke omgewings op die vasteland van Australië bewoon het voordat dit uitgesterf het namate die vasteland droër geword het.

Die spinnekopfossiel is opgegrawe in McGraths Flat, 'n grasveldstreek in Nieu-Suid-Wallis, onder 'n uitsonderlike versameling Mioseen-fossiele. Die oorvloed en bewaring van hierdie fossiele verander McGraths Flat in 'n Lagerstätte - 'n sedimentêre fossielbed wat dikwels delikate sagte weefsels bewaar. Trouens, sommige fossiele van hierdie terrein openbaar selfs subsellulêre strukture.

Wat hierdie fossielbedding buitengewoon maak, is die tipe rots waarin dit gevind word – goethiet, 'n ysterryke rots wat selde uitsonderlike fossiele bevat. Die gedetailleerde bewaring het navorsers in staat gestel om klein besonderhede van die antieke spinnekop se liggaam waar te neem. Dit stem baie ooreen met die moderne genus Monodontium, maar is vyf keer groter in grootte, wat dit die tweede grootste spinnekopfossiel maak wat ooit wêreldwyd ontdek is. Met 'n liggaam van 23.31 millimeter, of net minder as 'n duim, kon die antieke Megamonodontium-spinnekop gemaklik in die palm van 'n menslike hand pas.

Die navorsing werp ook lig op die veranderinge wat oor tyd in Australië se landskap plaasgevind het, veral die dramatiese uitdroging van die vasteland. Die afwesigheid van Monodontium- en Megamonodontium-spinnekoppe vandag dui daarop dat die verdroging gedurende en na die Mioseen-periode die plaaslike uitsterwing van sommige spinnekoppe-afstammelinge veroorsaak het. Verder kan die skaarsheid van bewaarde valhekspinnekoppe in die fossielrekord toegeskryf word aan hul gewoonte om aansienlike tyd in gate deur te bring, wat hul blootstelling aan toestande beperk wat bevorderlik is vir fossilisering.

Hierdie baanbrekende navorsing, gepubliseer in die Zoological Journal of the Linnean Society, ontbloot nie net 'n fassinerende antieke spinnekop nie, maar bied ook waardevolle insigte in spinnekop-evolusie en die omgewingsveranderinge wat Australië se landskap gevorm het.

