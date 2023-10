Nuwe bevindings daag die tydlyn van menslike aankoms in die Amerikas uit

Onlangse ontleding van gefossileerde menslike voetspore wat in die White Sands Nasionale Park, New Mexico, gevind is, daag die jarelange oortuiging uit dat mense ongeveer 14,000 21,000 jaar gelede in die Amerikas aangekom het. Die voetspore, wat op droë oewers bewaar is wat eens deel was van 'n meer tydens die laaste Ystydperk, is na raming tussen 23,000 XNUMX en XNUMX XNUMX jaar oud, soos gepubliseer in die joernaal Science.

Die ontdekking van hierdie ouer voetspore daag die konvensionele tydlyn van menslike migrasie na die Amerikas uit, wat voorheen vermoedelik plaasgevind het toe die noordelike lande ysgebonde was. Kathleen Springer, 'n Amerikaanse Geologiese Opname-navorser wat by die studie betrokke is, het beklemtoon dat hierdie bevinding vrae laat ontstaan ​​oor trekpaaie en hoe mense daarin geslaag het om die vasteland te bereik. Dit laat ook vrae ontstaan ​​oor die naasbestaan ​​van mense en megafauna in die streek en hul potensiële rol in die uitsterwing van sekere spesies.

Kritici van die navorsing het egter kommer uitgespreek oor die dateringstegniek wat gebruik word om die ouderdom van die voetspore te skat. 'n Afsonderlike artikel wat in Science gepubliseer is, het aangevoer dat die koolstofdatering van sade wat langs die voetspore gevind word, onbetroubaar kan wees as gevolg van die plant se vermoë om ouer koolstof uit water te absorbeer, wat die resultate moontlik skeeftrek. Gevolglik bly die debat oor die tydsberekening en belangrikheid van hierdie voetspore kompleks en omstrede.

Hierdie bevindinge open nuwe weë om die geskiedenis van menslike migrasie na die Amerikas en die interaksies tussen mense en die omgewing tydens die Ystydperk te verstaan. Verdere navorsing en ontleding sal nodig wees om bykomende bewyse in te samel en die ware betekenis van hierdie voetspore te bepaal in die hervorming van ons begrip van die vroeë menslike geskiedenis.

