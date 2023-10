Ontleding van die Genetiese Regulerende Netwerk van Populierblaarontwikkeling

Navorsers het 'n studie gedoen om die genetiese regulatoriese netwerk van populierblaarontwikkeling te ontleed. Blare speel 'n deurslaggewende rol in die proses van fotosintese in plante, en om hul ontwikkelingsproses te verstaan, kan die fotosintetiese kapasiteit van plante verbeter.

Populus, algemeen bekend as populier, is 'n wyd gebruikte plantspesie in verskeie velde. Dit dien as 'n groen spesie in stedelike omgewings en word ook as 'n model spesie vir fisiologiese en ekologiese studies gebruik. Terwyl vorige studies omvattend op populier gefokus het, is die ontwikkelingstadia van populierblare nie deeglik ondersoek nie.

Met behulp van hoë-deurset-volgorde-tegnologie het die navorsers die veranderinge in geen- en miRNA-uitdrukking tydens die ontwikkeling van populierblare ondersoek. Hulle het 'n dinamiese transkriptoom regulatoriese netwerk van die populierblaarlewensiklus gekonstrueer en die kern regulatoriese faktore geïdentifiseer wat blaargroei en -ontwikkeling beïnvloed. Die bevindinge van hierdie studie word in die vaktydskrif Horticulture Research gepubliseer.

Die navorsing het aan die lig gebring dat die ontwikkelingsproses van populierblare in vyf afsonderlike tydperke verdeel kan word. Tydens die vroeë stadiums van blaarontwikkeling is gene wat met sellulêre groei en verdeling geassosieer word, hoogs uitgedruk. Soos die blare verouder en fotosintetiese kapasiteit verkry het, het die uitdrukking van hierdie gene afgeneem. Die tydperk van maksimum fotosintetiese kapasiteit het verminderde fotosintese en chlorofilvlakke getoon.

Daarbenewens het die studie spesifieke miRNA's en transkripsiefaktore geïdentifiseer wat blaargroei en -ontwikkeling gedurende verskillende periodes reguleer. Sekere transkripsiefaktore het blaargroei en morfogenese bevorder, terwyl ander betrokke was by blaarveroudering en chlorofil-afbraak. Die uitdrukkingspatrone van hierdie regulerende faktore het gewissel na gelang van die ontwikkelingstadium van die blare.

Die resultate van hierdie studie verskaf waardevolle insigte in die groei- en ontwikkelingsproses van populierblare en hul reguleringsmeganismes. Hierdie kennis kan gebruik word om molekulêre ontwerp teelstrategieë te verbeter wat daarop gemik is om blaarlanglewendheid te verleng, die maksimum fotosintetiese tempo te verhoog en die groeiperiode met die hoogste fotosintetiese kapasiteit te optimaliseer.

Bron: Tuinbounavorsing (DOI: 10.1093/hr/uhad186)