Beter weervoorspellings vir energiebedryf tydens verduisterings, danksy NOAA-model

NOAA se kortafstand-weervoorspellingsmodel, die High-Resolution Rapid Refresh (HRRR), sluit nou die voorspelling van sonkrag- en windkragopwekking-onderbrekings tydens verduisterings in. Die inkorporering van verduisterings in HRRR-voorspellings stel die energiebedryf in staat om potensiële ontwrigtings wat deur verduisterings veroorsaak word, beter te modelleer en planne te maak om kragopwekking en rugsteun aan te pas.

Stan Benjamin, ’n CIRES-wetenskaplike en voormalige senior wetenskaplike by NOAA Global Systems Laboratory (GSL), sê dat hierdie verbetering belangrik is vir die energiebedryf, veral tydens seldsame maar belangrike verduistering-ontwrigtings. Die HRRR-model, wat deur Benjamin en sy span ontwikkel is, het reeds verduisterings in vorige totale sonsverduisterings en 'n Arktiese gedeeltelike sonsverduistering suksesvol ingesluit.

Tydens 'n sonsverduistering beweeg die maan tussen die aarde en die son, wat die son gedeeltelik of heeltemal verberg. Dit lei tot 'n afname in sonstraling wat die Aarde tref, wat lei tot 'n tydelike afname in temperature en 'n kalmering van winde. Die HRRR-model neem nou hierdie effekte in ag en voorspel hoe dit weerstoestande tydens 'n verduistering sal beïnvloed.

Die HRRR-model verteenwoordig nou alle sonsverduisterings wat in die volgende 4 dekades sal plaasvind, insluitend die totale sonsverduistering wat in 2024 oor die Verenigde State gaan verbygaan. Verteenwoordigers van die energiebedryf het hul dankbaarheid uitgespreek vir hierdie verbetering, aangesien dit hulle toelaat om rekenskap te gee van en die impak van verduisterings op kragopwekking te versag.

Die navorsing en verbeterings wat deur NOAA en sy vennote gemaak is, soos die HRRR-model, speel 'n deurslaggewende rol in die verskaffing van meer akkurate voorspellings van son- en windkrag, wat weer help om hernubare energie meer doeltreffend in die elektriese netwerk te integreer en die ontkarbonisering van kragopwekking in die Verenigde State.

Bronne: Wikipedia, Universiteit van Colorado in Boulder

Definisies:

– NOAA: Nasionale Oseaniese en Atmosferiese Administrasie

– HRRR: Hoë-resolusie vinnige verfris

– CIRES: Koöperatiewe Instituut vir Navorsing in Omgewingswetenskappe

– GSL: Global Systems Laboratory

– CIRA: Koöperatiewe Instituut vir Navorsing in die Atmosfeer