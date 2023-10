Die James Webb-ruimteteleskoop ontdek pare planeetagtige voorwerpe in die Orionnewel

Die James Webb-ruimteteleskoop het 'n baanbrekende ontdekking gemaak en beelde vasgelê wat nooit tevore bespeurde pare planeetagtige voorwerpe wat in die Orionnewel versteek is, openbaar nie. Hierdie onverwagte bevinding het sterrekundiges aangespoor om hul begrip van hemelformasies te heroorweeg.

Die Orionnewel, wat sowat 1,300 XNUMX ligjare van die aarde af geleë is, is lank reeds 'n bron van fassinasie vir sterrekundiges en sterrekykers. Sy ligte wolk van gas en stof is maklik herkenbaar as die "swaard" in die Orion-konstellasie. Vorige studies wat binne hierdie boeiende hemelse speelgrond uitgevoer is, het gefokus op bruin dwerge, stervormende skywe en voorwerpe met massas wat tussen dié van sterre en planete lê. Die James Webb-teleskoop se naby-infrarooi kamera, NIRCam, het egter 'n vars perspektief verskaf en 'n verskeidenheid onverwagte besonderhede onthul.

Aanvanklik was die aandag op die Trapesium-groepering, 'n streek vol jong sterre in die proses om te vorm. Terwyl hulle 'n kortgolflengtebeeld van die Orionnewel ontleed het, het sterrekundiges Samuel G. Pearson en Mark J. McCaughrean 'n merkwaardige waarneming gemaak. Behalwe om sterre en bruin dwerge te identifiseer, het hulle op pare planeetagtige voorwerpe afgekom met massas wat wissel van 0.6 tot 13 keer dié van Jupiter. Daar is gevind dat hierdie enigmatiese entiteite, nou bekend as "Jupiter Mass Binary Objects," of JuMBO's, ongeveer dieselfde grootte as Jupiter is.

Verdere verkenning het daartoe gelei dat die sterrekundiges ongeveer 40 JuMBO-pare en twee drievoudige stelsels teëgekom het, wat almal wye wentelbane beslaan. McCaughrean het in 'n onderhoud verduidelik dat hierdie hemelse bewoners net drie dae oud is, en steeds lig uitstraal as gevolg van die energie wat hulle by hul skepping besit.

Die ontdekking van hierdie JuMBO's daag huidige teorieë van ster- en planeetvorming uit, wat fundamentele vrae laat ontstaan ​​oor ons begrip van hierdie komplekse prosesse. Pearson het die verbasing onder wetenskaplikes opgemerk en gesê: "Wetenskaplikes werk al dekades lank aan teorieë en modelle van ster- en planeetvorming, maar nie een van hulle het ooit voorspel dat ons pare superlaemassa-voorwerpe alleen in die ruimte sou vind nie - en ons sien baie van hulle.”

Hierdie openbaring beklemtoon die heelal se vermoë om voortdurend te verstom en verward, die grense van menslike kennis te verskuif en wetenskaplikes te inspireer om hul begrip van die kosmos te verfyn. Die Orionnewel, reeds 'n hemelse juweel, bied steeds waardevolle insigte in die geheimenisse van die heelal.

Bronne:

– Wion