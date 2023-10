Inheemse gemeenskappe aanvaar sonsverduistering as 'n heilige gebeurtenis

In afwagting van die naweek se sonsverduistering, berei lede van inheemse gemeenskappe in Noord-, Sentraal- en Suid-Amerika voor om die hemelse gebeurtenis met heilige tradisies en kulturele leerstellings te vereer. Vir die Navajo-nasie hou die verduistering spesiale plegtigheid en betekenis in. Op die dag van die verduistering sal die Navajo-mense 'n tydperk van nadenke en gebed waarneem, hulle weerhou daarvan om na die verduistering te kyk of om aan fisiese aktiwiteite deel te neem.

Krystal Curley, die uitvoerende direkteur van Indigenous Life Ways sonder winsbejag, het die uniekheid van Navajo-kulturele protokolle rondom die verduistering beklemtoon en gesê: "Daar is soveel dinge wat ons nie veronderstel is om as Dine-mense te doen in vergelyking met ander stamme nie, waar dit reg is vir hulle om na die verduistering te kyk of uit te wees of dinge te doen.” Op die dag van die verduistering sal bekende toeristebestemmings op die Navajo-reservaat, soos Monument Valley en die Four Corners Monument, gesluit wees sodat inwoners die geleentheid in stilte vanuit hul huise kan waarneem.

Terwyl Navajo-geleide toermaatskappye ook hul bedrywighede tydens die verduistering sal staak, sien sommige inheemse groepe in ander streke dit as 'n geleentheid om kulturele leerstellings oor te dra en stories te deel. Die verduistering word beskou as 'n geestelike oomblik, wat die einde van 'n siklus en die wedergeboorte van die son simboliseer. Dit word gesien as 'n hemelse omhelsing tussen die maan en die son.

Paul Begay, ’n Navajo-kultuuradviseur, het die verduistering as ’n versteuring en die dood van die son beskryf, en die behoefte aan eerbied en die tydelike staking van aktiwiteite beklemtoon. In Chinle, Arizona, beplan Shiye Bidziil, wat Navajo en Lakota is, om die verduistering saam met sy kinders te bekyk en hulle oor die betekenis daarvan op te voed. GeorGene Nelson, direkteur van die Klamath-stamme se taalafdeling, sal aan 'n opvoedkundige paneel deelneem om verduisteringverwante stories van die Klamath-, Modoc- en Yahooskin-Paiute-mense te deel.

Die sonsverduistering bied 'n geleentheid vir inheemse gemeenskappe om weer met hul kulturele tradisies te verbind en hul heilige kennis aan jonger geslagte oor te dra. Dit is 'n tyd van nadenke, gebed en eerbied, wat mense herinner aan die onderlinge verbondenheid van die natuurlike wêreld en die belangrikheid van hemelse gebeure in inheemse kosmologieë.

Definisies:

– Navajo/Dine: Verwys na die Navajo-mense, 'n inheemse Amerikaanse stam wat hoofsaaklik in die suidweste van die Verenigde State woon.

– Heilige Tradisies: Gebruike en gebruike wat diep geestelike betekenis inhou binne 'n bepaalde kulturele of godsdienstige konteks.

Bronne:

– Die Associated Press.