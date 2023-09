Wetenskaplikes ontdek nuwe metode om in vloeibare water te skryf

'n Span wetenskaplikes van die Tegniese Universiteit van Darmstadt en Johannes Gutenberg Universiteit in Duitsland het 'n baanbrekende tegniek ontwikkel wat dit moontlik maak om direk in vloeibare water te skryf. In 'n studie wat in die joernaal Nano Micro Small gepubliseer is, beskryf die navorsers hoe hulle 'n chemiese proses genaamd diffusioosmose gebruik het om duidelike en langdurige patrone onder die wateroppervlak te skep.

Die navorsers het 'n vloeibare mengsel wat ione bevat as die "papier" gebruik. Die "ink" het bestaan ​​uit groot kolloïdale deeltjies wat deur die oplossing versprei is. Om in die water te skryf, het die wetenskaplikes 'n klein ioonuitruilkraaltjie as 'n pen gebruik. Hierdie kraal het die vermoë om gelaaide deeltjies in die vloeistofmengsel te verruil vir kleiner gelaaide deeltjies.

Deur die kraal deur die vloeistofmengsel te beweeg, het die konsentrasiegradiënteffek veroorsaak dat die kolloïdale deeltjies in sy spoor ingetrek is, wat 'n sigbare lyn tot gevolg gehad het waar die pen was. Om die kraal te rig, het die span die vloeibare mengsel op 'n klein verhoog gedraai en gebruik gemaak van swaartekrag as 'n rigtinggewende krag.

Volgens hoofnavorser Benno Liebchen verhoed die klein grootte van die pen dat dit die water te veel roer en die geskrewe patrone ontwrig. Die metode het bewys dat dit redelik robuust is, wat veranderinge in die komponente van die ink en papier moontlik maak. Daar is egter perke aan die grootte van die inkdeeltjies, aangesien dit sigbaar moet wees, maar nie te groot moet wees om maklik deur die vloeistof beweeg te word nie.

Die wetenskaplikes ondersoek nou alternatiewe metodes, soos die gebruik van magnetisme of elektriese velde, om die pen te stuur in plaas daarvan om op swaartekrag staat te maak. Hulle ondersoek ook die moontlikheid om hierdie tegniek op dieper vloeibare mengsels toe te pas.

