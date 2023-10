SkySafari App bied spesiale kenmerke vir ringvormige sonsverduistering

Die gewilde sterrekunde-toepassing, SkySafari, het 'n nuwe stel kenmerke bekendgestel om lugkykers te help om die komende ringvormige sonsverduistering op te spoor en te bekyk. Geskeduleer vir Saterdag, 14 Oktober, vind hierdie verduistering plaas wanneer die maan voor die son verbygaan, wat 'n "ring van vuur"-effek skep.

Om gebruikers te help om die verduistering te volg, meer oor die gebeurtenis te leer en intydse waarskuwings te ontvang, het SkySafari die 2023 ringvormige sonsverduistering-kenmerke vir iOS-gebruikers bekendgestel. Android-gebruikers sal 'n soortgelyke kenmerk beskikbaar hê vir die totale sonsverduistering in April 2024.

Sommige van die sleutelkenmerke wat by die SkySafari-verduistering-opdatering ingesluit is, is 'n afteltydhouer om die maan se skaduwee na te spoor terwyl dit oor die westelike Verenigde State beweeg, 'n interaktiewe kaart om gebruikers te help om die beste kykplekke te vind, 'n verduistering-simulator om die verduistering op enige plek te visualiseer. spesifieke tyd en ligging, en 'n skaduspoorder om die beweging van die maan se skaduwee vanuit 'n ruimteperspektief waar te neem. Die toepassing bied ook oudiokennisgewings met vertellings oor wat om tydens elke fase van die verduistering waar te neem, sowel as 'n kykgids met gereedskap en wenke om die ringvormige sonsverduistering veilig waar te neem.

Afgesien van SkySafari, is daar ander noemenswaardige toepassings wat die ervaring van die ringvormige sonsverduistering kan verbeter. NASA het die Eclipse Explorer 2023 vrygestel, wat 'n interaktiewe kaart is wat die sigbaarheid van die verduistering vertoon. Intussen bied die nie-winsgewende organisasie Astronomers Without Borders die "One Eclipse"-toepassing, wat gebruikers wêreldwyd 'n voorry-sitplekervaring van die ringvormige sonsverduistering bied.

Onthou, dit is uiters belangrik om nooit direk na die son te kyk nie, selfs nie tydens 'n verduistering nie. Gesertifiseerde sonfilters moet altyd gebruik word om die verduistering veilig te sien, of dit nou gedeeltelik of ringvormig is. Dit is noodsaaklik om gepaste sonsverduisteringbril te dra, en sonfilters moet ook vir kameras, teleskope en verkykers gebruik word. Vir meer gedetailleerde riglyne oor veilige sonwaarnemings, verwys asseblief na ons "hoe om die son veilig waar te neem"-gids.

