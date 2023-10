Die rol van winde in smeltende ysplate in Groenland en Antarktika

Navorsers aan die Universiteit van Kalifornië, Irvine en Utrecht Universiteit het gevind dat die oppervlakys in Groenland oor die afgelope dekades teen 'n toenemende tempo gesmelt het, terwyl die neiging in Antarktika in die teenoorgestelde rigting beweeg het. Vir 'n studie gepubliseer in die American Geophysical Union-joernaal Geophysical Research Letters, het die wetenskaplikes gefokus op die rol van Foehn en katabatiese winde, afdraande rukwinde wat warm, droë lug in kontak bring met gletsers. Hulle het ontdek dat die smelting van die Groenlandse ys wat met hierdie winde verband hou met meer as 10% toegeneem het in die afgelope 20 jaar, terwyl die impak van die winde op die Antarktiese yslaag met 32% afgeneem het.

Die navorsing het getoon dat die afdraande winde verantwoordelik is vir 'n aansienlike hoeveelheid oppervlak-yssmelting in beide streke. Oppervlak-yssmelting veroorsaak afloop en ysrak hidrobreuk, wat varswatervloei na die oseane verhoog en bydra tot stygende seevlakke. Die gedrag van aardverwarming in die Noordelike en Suidelike Halfrond het egter gelei tot kontrasterende uitkomste in Groenland en Antarktika.

In Groenland word windgedrewe oppervlaksmelting vererger deur die eiland se verwarming, met sonlig alleen wat voldoende is om die ys te smelt. Die kombinasie van die 10% groei in windgedrewe smelt en warmer oppervlak lug temperature het gelei tot 'n 34% toename in totale oppervlak ys smelt. Die skrywers skryf hierdie uitkoms deels toe aan die invloed van aardverwarming op die Noord-Atlantiese Ossillasie, wat warm lug na Groenland en ander Arktiese gebiede gebring het.

Omgekeerd het totale Antarktiese oppervlaksmelting met ongeveer 15% afgeneem sedert 2000. Die vermindering is egter grootliks te wyte aan 'n 32% afname in afdraande wind-gegenereerde smelt op die Antarktiese Skiereiland, waar twee kwesbare ysplate reeds ineengestort het. Die voortgesette herstel van die Antarktiese stratosferiese osoongat, wat in die 1980's ontdek is, help tydelik om die oppervlak teen verdere smelting te isoleer.

Die navorsers beklemtoon die belangrikheid van die monitering en modellering van yssmelting in beide Groenland en Antarktika, asook die bestudering van die verhouding tussen wind en ys in die konteks van klimaatsverandering. Hulle hoop dat hierdie navorsing sal bydra tot die versterking van die Aardestelselmodelle wat in klimaatwetenskap gebruik word.

Hierdie studie is uitgevoer deur navorsers van die Universiteit van Kalifornië, Irvine en Utrecht Universiteit, met finansiële ondersteuning van die Amerikaanse Departement van Energie, die National Science Foundation en die Nederlandse Organisasie vir Wetenskaplike Navorsing.

Bronne: Universiteit van Kalifornië, Irvine en Utrecht Universiteit