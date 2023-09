Proteïen in vrugtevlieë beïnvloed oefening in die koue, studie bevind

'n Onlangse studie gepubliseer in die Proceedings of the National Academy of Sciences het 'n proteïen in vrugtevlieë geïdentifiseer wat 'n deurslaggewende rol speel in oefenprestasie in koue toestande. Hierdie proteïen, genaamd Iditarod, is verwant aan die menslike proteïen irisien, wat bekend is vir sy betrokkenheid by die voordele van oefening en aanpassing by koue temperature.

Die navorsers van die Universiteit van Michigan Mediese Skool en Wayne State University School of Medicine was geïnteresseerd in die begrip van die fisiologiese proses van outofagie, wat die verwydering van beskadigde sellulêre komponente uit die liggaam behels. Hulle het ontdek dat die Iditarod-geen outofagie in vrugtevlieë reguleer. Deur die genetiese samestelling van die vlieë te manipuleer, het hulle gedemonstreer dat die Iditarod-geen by die outofagie-proses betrokke is.

Die span het ook 'n verband gevind tussen die Iditarod-geen en die menslike geen FNDC5, wat 'n voorloper van die proteïen irisien is. Daar is voorheen getoon dat irisin belangrik is vir muskuloskeletale en ander oefeningverwante voordele by soogdiere, sowel as koue aanpassing.

Om die rol van Iditarod in oefening verder te ondersoek, het die navorsers vrugtevlieë opgelei deur 'n nuwe metode wat deur Dr. Robert Wessells se span by Wayne State University ontwikkel is. Hulle het gevind dat vlieë wat nie die Iditarod-geen het nie oefeningsuithouvermoë verminder het en nie die tipiese verbeterings ervaar het wat na oefening gesien is nie. Interessant genoeg was hierdie vlieë ook nie in staat om koue temperature te verdra nie.

Hierdie studie beklemtoon die evolusionêre betekenis van die Iditarod-geenfamilie, wat blykbaar deur evolusie in beide ongewerweldes en soogdiere bewaar word. Die navorsers glo dat oefening die outofagie-proses aktiveer, wat help om beskadigde sellulêre komponente en giftige neweprodukte wat tydens intense oefening geproduseer word skoon te maak. Die Iditarod-geen speel 'n deurslaggewende rol in hierdie proses.

Verdere navorsing is nodig om die verband tussen oefening, outofagie en die Iditarod-geen ten volle te verstaan. Hierdie studie verskaf egter waardevolle insigte in die molekulêre meganismes wat die voordele van oefening en aanpassing by koue temperature onderlê.

