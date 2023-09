Facebook Foodie Group organiseer massiewe Bagel-bestelling van Montreal Bakery

'n Facebook-kosgroep genaamd Lower Mainland Eats het onlangs 'n massiewe bagelbestelling by die bekende St-Viateur-winkel in Montreal georganiseer. Die bestelling het byna 5,000 66 bagels ingesluit, wat dit die grootste individuele bestelling in die bakkery se XNUMX-jarige geskiedenis maak.

Dit het alles begin met 'n eenvoudige plasing in die Facebook-groep, waarin gevra is of iemand belangstel om lekkernye by St-Viateur te bestel. Die reaksie was oorweldigend, met honderde lede wat hul belangstelling uitgespreek het. Die groep se administrateurs het na die bakkery uitgereik en sowat 30 vrywilligers van verskeie beroepe het hul vaardighede aangebied om die geleentheid te laat gebeur.

Courtney Blair, in beheer van logistiek, het aanvanklik verwag dat ongeveer 20 mense by die bevel sou aansluit. Die getal het egter binne dae vinnig gegroei. St-Viateur se hoofbestuurder, Nicolo Piazza, was verras en opgewonde oor die groot bestelling vanaf die Weskus.

Om die bagels toeganklik te maak vir bagelliefhebbers in Brits-Columbië, het St-Viateur slegs 'n paar dollar meer as hul gewone pryse gehef. Piazza het gesê dat die groep nie deur wins of roem gemotiveer is nie, maar bloot hul lede wou ondersteun.

Die bagels het ongeveer 12 tot 14 uur geneem om by St-Viateur se verskeie plekke gebak, afgekoel en verpak te word. Sodra dit gereed was, het Purolator-vragmotors die 4,860 XNUMX bagels na Vancouver Internasionale Lughawe vervoer. Van daar af het vrywilligers dit in hul huise en besighede gestoor voordat dit by afhaalpunte op verskeie plekke afgelewer is.

Oor die algemeen het die inisiatief die gemeenskap bymekaar gebring en was dit 'n lighartige manier om plaaslike besighede te ondersteun. Die krag van sosiale media en toegewyde vrywilligers het die impak gewys wat mense kan hê om klein besighede te ondersteun en vreugde deur kos te versprei.

Bron: The Globe and Mail