Die rol van die vlugstelsel-implementeringstak by NASA Ames-navorsingsentrum

Die Flight Systems Implementation Tak by NASA Ames Research Centre is verantwoordelik vir die ontwikkeling en integrasie van biowetenskap-loonvragte vir bemande en onbemande ruimtevlugprojekte. Met 'n multidissiplinêre spanbenadering verseker hierdie tak missiesukses en voldoening aan kliëntevereistes.

Een van die sleutelvermoëns van die Flight Systems Implementation-tak is loonvragontwikkeling en -integrasie. Hulle werk saam met verskeie vennote om nuwe ontwerpe te ontwikkel of kommersieel beskikbare off-the-shelf (COTS) hardeware te verander om aan die spesifieke behoeftes van die missie te voldoen. Beide bemande en onbemande loonvragte word in die ruimtevlugstelsels geïntegreer.

Ruimtevlugverifikasietoetsing en -analise is nog 'n belangrike aspek van die tak se werk. Hulle het die kundigheid om die hardewarevereistes vir ruimtevlugte te verstaan ​​en toetse ter plaatse uit te voer om die werkverrigting daarvan te verifieer. Hulle verskaf ook geskrewe ontledings en verslae om hul bevindinge te dokumenteer. Daarbenewens kies en sertifiseer hulle COTS-toerusting vir gebruik in die ruimte.

Die tak is ook verantwoordelik vir loonvragbestuur en -bedrywighede. Hulle hou toesig oor die ontwikkeling van hardeware, bestuur die wetenskaplike en operasionele aspekte van die projek, en hanteer skedulering en risikobestuur. Hulle koördineer ook internasionale eksperimente en operasies.

Benewens hierdie verantwoordelikhede, bied die Flight Systems Implementation Tak ondersteuning vir loonvragte voor en na bekendstelling. Hulle hanteer logistiek, koördineer loonvragbedrywighede, en versamel en argiveer data en biomonsters vir toekomstige ontleding.

Om met hul navorsing te help, gebruik die tak grondversnellingsfasiliteite soos mensgegradeerde en nie-mensgegradeerde sentrifuges. Hierdie fasiliteite maak voorsiening vir die studie van die uitwerking van hipergravitasie en versnelling op mense en ander organismes. Die protokolle wat gebruik word, is volledig aanpasbaar vir spesifieke eksperimentele proewe, en unieke hardeware kan in-huis ontwerp en vervaardig word soos nodig.

Oor die algemeen speel die Flight Systems Implementation-tak by NASA Ames Research Centre 'n kritieke rol in die ontwikkeling en integrasie van biowetenskap-loonvragte vir ruimtevlugprojekte. Hul multidissiplinêre benadering en kundigheid verseker missiesukses en voldoening aan klantvereistes.

– Loonvrag: 'n Voorwerp of toestel wat deur 'n vliegtuig, ruimtetuig of missiel gedra word, tipies vir wetenskaplike navorsing.

– Biowetenskap: Die studie van lewende organismes, insluitend hul struktuur, funksie, evolusie, interaksies en verspreiding.

– Sentrifuge: 'n Masjien met 'n vinnig roterende houer wat sentrifugale krag op sy inhoud toepas, wat tipies gebruik word om vloeistowwe van verskillende digthede te skei.

