Die fassinerende wêreld van denkbeeldige ruimteskepe verken in pragtige animasie

'n CGI-spesialis bekend as Hazegrayart het 'n betowerende animasie van die vuurpylskip Copernicus uit die Flash Gordon-heelal geskep. Die Flash Gordon-reeks, wat in die 1930's ontstaan ​​het, volg die avonture van 'n polospeler, 'n liefdesbelangstelling en 'n wetenskaplike terwyl hulle probeer om die aarde te red van vernietiging deur die heerser van die planeet Mongo, Ming the Merciless. Die vuurpylskip, geskep deur die wetenskaplike Dr. Hans Zarkov, speel 'n deurslaggewende rol in hul missie.

In hierdie pragtige animasie bring Hazegrayart die Copernicus tot lewe terwyl dit op 'n reis deur ons sonnestelsel en die buitenste ruimte begin op soek na die planeet Mongo. Die klein vuurpyl, wat ontwerp is om drie mense te akkommodeer, vertrek van 'n dorp en reis na verskillende planete, begin met Mars. Dit bereik uiteindelik Mongo en beland in 'n sneeuagtige canyon, wat die res van die storie aan ons verbeelding oorlaat.

Alhoewel besonderhede oor die skip se vermoëns nie in die animasie verskaf word nie, kan daar uit die Flash Gordon-strokiesprente, TV-reekse en flieks afgelei word dat die Copernicus aangedryf word deur 'n soort samesmeltingsdryf en in staat is om interstellêre reis te doen. Die skip is toegerus met wetenskaplike instrumente soos teleskope en spektrometers vir take soos asteroïde mynbou en planetêre eksplorasie. Die binneruim beskik oor 'n bevelsentrum met 'n aansigskerm en 'n kombinasie van meganiese UI's en raakskerms.

Hazegrayart se animasie van die Copernicus beklemtoon die skoonheid en ingewikkeldheid van vroeë ruimteverkenningsontwerpe wat dikwels in vandag se vermaaklikheidsbedryf ongemerk verbygaan. Alhoewel daar talle fiktiewe sterskepe is wat vir verskeie franchises geskep is, soos Star Trek, herinner die animasie ons aan die boeiende ruimtetuigkonsepte wat uit menslike verbeelding gebore is voordat moderne tegnologie ons toegelaat het om die ruimte te waag.

Terwyl ons wag om te sien of Hazegrayart sal voortgaan om meer vroeë ruimteverkenningsontwerpe in die kollig te bring, kan ons die vier minute snit van die Flash Gordon-vuurpylskip hieronder geniet.

