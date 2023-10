Wenke vir die fotografie van die "Ring of Fire" Sonsverduistering

Die komende ringvormige "Ring of Fire" sonsverduistering op 14 Oktober 2023 bied 'n wonderlike geleentheid vir fotograwe om pragtige beelde van hierdie hemelse gebeurtenis vas te vang. Hier is 'n paar wenke om jou te help om die verduistering te fotografeer:

Veiligheid Eerste

Verseker jou veiligheid en beskerm jou kamera deur 'n spesiale sonfilter te gebruik, net soos jy 'n verduisteringbril sal gebruik om jou oë te beskerm. Die gebruik van 'n driepoot en 'n vertraagde ontspantimer kan ook help om jou kamera te stabiliseer en wasige beelde te vermy.

Enige kamera is 'n goeie kamera

Jy het nie 'n duur DSLR nodig om wonderlike foto's van die verduistering te neem nie. Of jy nou 'n hoë-end kamera of 'n kamerafoon het, die belangrikste faktor is jou vaardigheid as 'n fotograaf. Die sleutel is om 'n goeie oog en 'n visie te hê vir die beeld wat jy wil skep. As jy nie 'n telefoto-zoomlens het nie, fokus daarop om landskapskote te neem wat die veranderende omgewing vasvang.

Kyk op, af, oral rond

Terwyl die son die hooffokus is tydens 'n verduistering, moenie vergeet om rondom jou te kyk nie. Soos die maan voor die son verbygaan, sal die landskap in lang skaduwees gebaai word, wat unieke beligting en skaduwees skep. Natuurlike speldegate wat deur oorvleuelende blare geskep word, kan mini-verduistering-replikas op die grond skep. Eksperimenteer met wyehoekskote om die algehele verduistering-ervaring vas te vang.

Fokus op die menslike ervaring

Vang die emosie en opwinding vas van mense wat na die verduistering kyk. Die reaksies van diegene rondom jou kan vir wonderlike foto's sorg. NASA-fotograaf Bill Ingalls stel voor om op die menslike element te fokus om werklik die essensie van die gebeurtenis vas te vang.

praktyk

Maak jouself vertroud met jou kamera se instellings voor die verduistering. Verstaan ​​hoe om blootstelling aan te pas en jou kamera handmatig te fokus vir skerp skote. Toets jou instellings vooraf deur die onverduisterde son te gebruik om die optimale blootstelling te vind. Dit sal verseker dat jy gereed is om die gedeeltelike of ringvormige stadiums van die verduistering vas te vang.

Deel

Na die verduistering, deel jou foto's met vriende en familie. Merk die foto's op sosiale media met @NASA om kontak te maak met ander wat die verduistering regoor die land vasgevang het.

Onthou om ook tyd te neem om die verduistering met jou eie oë te geniet, maar maak seker dat jy jou son-kykbril deur die hele geleentheid dra om jou oë te beskerm.

Definisies:

– “Ring of Fire” sonsverduistering: 'n ringvormige sonsverduistering waar die Maan tussen die Aarde en die Son beweeg, maar nie die Son se skyf heeltemal bedek nie, wat 'n helder ring van lig skep.

– Sonfilter: 'n spesiale filter wat gebruik word om kameras en oë te beskerm teen die skadelike effekte van direkte sonlig tydens 'n verduistering.

– Driepoot: 'n driebeenstaander wat stabiliteit vir 'n kamera bied.

– Vertraagde ontspantydteller: 'n tydteller wat die kamera toelaat om foto's te neem sonder om enige beweging of skud te veroorsaak.

Bronne:

- NASA