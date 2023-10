Dr. Paul A. Vanden Bout het die 2023 Karl G. Jansky Lektoraat toegeken

Dr. Paul A. Vanden Bout, Senior Wetenskaplike, Emeritus by die Nasionale Radio Sterrekunde-sterrewag (NRAO), is vereer met die 2023 Karl G. Jansky Lektoraat. Hierdie gesogte toekenning, ingestel deur Associated Universities, Inc. (AUI), gee erkenning aan individue wat uitstaande bydraes tot die veld van radio-astronomie gemaak het.

Dr. Vanden Bout se loopbaan in radio-astronomie het begin nadat hy sy Ph.D. van die Universiteit van Kalifornië, Berkeley. Hy het 'n belangrike rol gespeel in die ontwikkeling van millimeter-golflengte-astronomie by die McDonald-sterrewag. Van 1985 tot 2002 het hy as die Direkteur van NRAO gedien en toesig gehou oor verskeie noemenswaardige projekte, insluitend die voltooiing van die Very Long Baseline Array, Green Bank Telescope, Expanded Very Large Array (nou die Jansky Very Large Array), en die aanvang van die Atacama Groot Millimeter/submillimeter Array (ALMA).

ALMA is 'n baanbrekende astronomiese projek wat bestaan ​​uit 66 radioteleskope wat in die Chileense woestyn geleë is. Dr. Vanden Bout het vanaf 2002-2003 as die tussentydse direkteur van ALMA gedien. Hy het ook die rol van tussentydse hoof van die Noord-Amerikaanse ALMA Wetenskapsentrum van 2004-2005 beklee. Ten spyte van befondsingsuitdagings en onsekere situasies, het dr. Vanden Bout 'n deurslaggewende rol gespeel om die sukses van die ALMA-projek te verseker.

Benewens sy leierskaprolle, het dr. Vanden Bout byna 100 navorsingsartikels geskryf en mede-outeur van die boek “The ALMA Telescope: The Story of a Science Mega-Project,” gepubliseer deur Cambridge University Press in 2023.

Dr. Vanden Bout sal sy Jansky-lesing, getiteld "Millimeter Astronomy at NRAO – Some Personal Remembrances," by verskeie plekke lewer. Die lesing word op 8 November in Charlottesville, VA, op 9 November by die Green Bank Observatory in Green Bank, WV, en op 17 November in Socorro, NM, aangebied.

Sedert sy ontstaan ​​in 1966 het die Jansky Lektoraat verskeie vooraanstaande figure op die gebied van radio-astronomie erken. Vorige ontvangers sluit in Nobelpryswenners soos Dr. Subrahmanyan Chandrasekhar, Edward Purcell, Charles Townes, Arno Penzias, Robert Wilson, William Fowler, Joseph Taylor en Reinhard Genzel. Opmerklike ontvangers sluit ook in Jocelyn Bell-Burnell, die ontdekker van die eerste pulsar, en Vera Rubin, die ontdekker van donker materie in sterrestelsels.

Die National Radio Astronomy Observatory en die Green Bank Observatory is albei fasiliteite van die National Science Foundation, wat deur Associated Universities, Inc.

