Die prehistoriese roofdier: 'n ammoniet gevind in 'n versteende vis

Wetenskaplikes het 'n buitengewone ontdekking gemaak terwyl hulle 'n goed bewaarde ammoniet en 'n gefossileerde vis ondersoek het waarmee dit gevind is. Die verrassende vonds het aan die lig gebring dat die vis eintlik die groot ammoniet ingesluk het, 'n gebeurtenis wat nog nooit voorheen waargeneem is nie. Die ammoniet, 'n soort koppotige wat miljoene jare gelede uitgesterf het, het moontlik veroorsaak dat die vis verdrink of sy spysverteringskanaal blokkeer, wat noodlottige gevolge vir die roofdier tot gevolg gehad het.

Die fossiel, wat in 1977 in Duitsland ontdek is, is in die versameling van die Staatsmuseum vir Natuurhistoriese Stuttgart. Twee navorsers van die museum, Samuel Cooper en Erin Maxwell, het onlangs 'n referaat in Geological Magazine gepubliseer wat die vis en die ammoniet wat dit verbruik beskryf, beskryf. Die spesie vis, Pachycormus macropterus, het aan 'n uitgestorwe groep mariene straalvinvisse behoort, genaamd pachycormids. Hierdie visse kan wissel van klein groottes tot 50 voet lank. Terwyl die dieet van pachycormids nie ten volle verstaan ​​word nie, het die navorsers bewyse gevind dat hulle hoofsaaklik sagtelyfkoppe en kleiner visse geteiken het.

Die ontdekking van die vis met die ammoniet binne is betekenisvol omdat dit insig gee in die voedingsgedrag en dieet van pagikormiede. Dit stel vas dat die visse af en toe nie-dopkoppige koppies geëet het, wat vorige aannames oor hul dieet weerspreek. Volgens Adiel Klompmaker, 'n kurator van paleontologie aan die Universiteit van Alabama Museums, is hierdie bevinding merkwaardig en help dit om antieke voedselwebbe meer akkuraat te rekonstrueer.

Die posisionering van die ammoniet binne die vis se liggaam en die afwesigheid van sekere bene wat ontbinding sou suggereer, ondersteun sterk die teorie dat die vis die ammoniet ingesluk het terwyl hy gelewe het. Alhoewel daar vorige bewyse is van visse wat per ongeluk klein ammonietlarwes verorber het, dui hierdie nuwe ontdekking daarop dat dit nie toevallig was om die hele ammoniet in te sluk nie.

Hierdie ongewone gefossileerde vonds verskaf waardevolle inligting oor antieke mariene ekosisteme en werp lig op die voedingsgewoontes van prehistoriese mariene roofdiere. Dit demonstreer die komplekse interaksies en dinamika wat miljoene jare gelede tussen spesies bestaan ​​het, en stoot ons begrip van prehistoriese lewe nog verder.

