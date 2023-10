Die Houting Fish: Nie so uitgesterf as wat voorheen gedink is nie

’n Onlangse studie deur die Universiteit van Amsterdam en die Natuurhistoriese Museum, Londen, het aan die lig gebring dat die houtingvis, wat in 2008 as uitgesterf geklassifiseer is, eintlik nog lewendig en gesond is.

Die houting is amptelik uitgesterf verklaar op grond van 'n morfologiese ontleding van sy kieuharkers en snoet. Daar is geglo dat die vis wat voorheen as houting geklassifiseer is, eintlik 'n aparte spesie Europese witvis was. DNS-navorsing wat deur die navorsers gedoen is, bewys egter nou anders.

In hul studie het die navorsers mitochondriale DNA van historiese houting-monsters geïsoleer, insluitend een wat in 1754 gevang is en vir kategorisering gebruik is. Deur die DNS te ontleed, het die navorsers 'n filogenetiese boom gevestig wat die evolusionêre afkoms van verskillende spesies getoon het. Die ontleding het aan die lig gebring dat die houting en die Europese witvis eintlik dieselfde spesie is.

Die verwarring oor die klassifikasie van die houting het ontstaan ​​as gevolg van die variasie in morfologiese eienskappe binne visspesies. Bioloë het voorheen geglo dat die lengte van die snoet en die aantal kieuharkers die houting van die Europese witvis onderskei. Die DNS-navorsing toon egter afdoende dat dit nie die geval is nie.

Alhoewel die houtingvis nie uitgesterf het nie, het die verwarring rondom sy klassifikasie gelei tot probleme om sy beskermde status aan te spreek. Die Internasionale Unie vir Natuurbewaring (IUCN) beskou dit steeds as uitgesterf, terwyl Europese natuurwette beskerming vereis vir beide houting en Europese witvis.

Verdere navorsing is nodig om die houting se amptelike Latynse naam definitief aan te pas, maar dit kan uitdagend wees aangesien die DNS van die 1754-monster oud en beskadig is. Nietemin beklemtoon hierdie studie die belangrikheid van die gebruik van DNS-analise om spesies akkuraat te klassifiseer en te beskerm.

Bronne: BMC Ecology and Evolution