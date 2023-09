Die eerste impakkrater wat op die kruin van 'n berg in Noordoos-China ontdek is

’n Sirkelvormige depressie aan die bopunt van die Baijifeng-berg in die Jilin-provinsie, China, is vermoedelik die gevolg van ’n asteroïde-impak, wat dit die eerste bekende impakkrater maak wat op die kruin van ’n berg gevind is. Baijifeng-berg bestaan ​​meestal uit sandsteen wat meer as 500 miljoen jaar gelede in 'n vlak see neergelê is. Geologiese bewegings het later die sedimentlae laat kantel en vou, wat die bergketting gevorm het. Interessant genoeg is daar 'n gaping van 1.6 kilometer wye wat die tweelingpieke van die Baijifeng-berg skei, 'n kenmerk anders as enige ander wat deur tektoniese aktiwiteit veroorsaak word.

’n Navorsingspan onder leiding van Ming Chen van die Sentrum vir Hoëdrukwetenskap en Tegnologie Gevorderde Navorsing in Sjanghai het die puin wat op die berg gestrooi is, ondersoek en bewyse van skokmetamorfose ontdek, ’n verskynsel wat tydens asteroïde-impakte op Aarde voorkom. Deur kwartskristalle in die sandsteen onder 'n mikroskoop te bestudeer, het die navorsers patrone van reguit breuk gevind wat planêre vervormingslamelle genoem word, wat die teenwoordigheid van skokgolwe aandui.

China het 'n relatief lae aantal impakkraters vergeleke met die wêreldgemiddelde, met slegs twee bevestigde impakstrukture in die land tot dusver. Die Xiuyan-krater in die Liaoning-provinsie is 1.8 kilometer breed en van onbekende ouderdom. In 2021 is bevestig dat 'n ander impakstruktuur, die Yilan-krater, buiteaards van oorsprong is. Dit is in die Heilongjiang-provinsie geleë, meet 1.85 kilometer breed, en na raming het dit binne die afgelope 50,000 XNUMX jaar gevorm.

Die graniet van die Baijifeng-berg, wat gedurende die Jurassic Periode ongeveer 150-172 miljoen jaar gelede gevorm is, bied 'n ouderdomsbeperking vir die impakkrater. Die span glo dat die krater jonger as die graniet moet wees as gevolg van die vars voorkoms van die rotsfragmente wat die terrein bedek. Hulle stel voor dat, soortgelyk aan die Yilan-krater, die Baijifeng-impakstruktuur waarskynlik binne die afgelope 100,000 XNUMX jaar gevorm het.

Die bevindinge van hierdie navorsing is in 2023 in die joernaal Matter and Radiation at Extremes gepubliseer.

