Nuwe studie bevestig dat mense duisende jare vroeër in Noord-Amerika aangekom het as wat voorheen gedink is

’n Nuwe studie het bevestig dat die eerste mense in Noord-Amerika aangekom het tydens die Laaste Glacial Maximum, wat sowat 20,000 2021 jaar gelede plaasgevind het. Hierdie bevinding weerspreek vorige oortuigings dat mense veel later in Noord-Amerika aangekom het. Die studie, gepubliseer in die joernaal Science, is 'n opvolgnavorsing van 'n XNUMX-studie wat aanvanklik antieke menslike voetspore in die White Sands Nasionale Park in New Mexico ontbloot het.

Die studie se bevindinge dui daarop dat vroeë mense en groot diere, bekend as megafauna, miljoene jare lank saambestaan ​​het voor die uitsterwingsgebeurtenis van die terminale Pleistoseen. Tydens hierdie gebeurtenis het talle spesies groot soogdiere, insluitend mammoete, grondluiaards en bewers, uitgesterf. Noord-Amerika het die belangrikste uitsterwingsgebeurtenis beleef, met 32 ​​genera groot diere wat binne 'n bestek van 2000 jaar verdwyn het.

Om die ouderdom van die voetspore te bepaal, het die navorsers twee nuwe onafhanklike benaderings gebruik. Die eerste het radiokoolstofdatering van konifeerstuifmeel behels, wat aan landplante behoort en die potensiële onakkuraathede wat met waterplante dateer, vermy word, soos in die oorspronklike studie gedoen is. Deur ongeveer 75,000 XNUMX stuifmeelkorrels vir elke monster te isoleer en te ontleed, kon die navorsers 'n minimum ouderdom vir die voetspore vasstel.

Die tweede tegniek wat gebruik is, was opties gestimuleerde luminessensie, wat bepaal wanneer die laaste keer wat kwartskorrels aan sonlig blootgestel is. Hierdie metode het bevestig dat die kwartsmonsters wat ingesamel is binne die lae wat die voetspore bevat, 'n minimum ouderdom van ongeveer 21,500 XNUMX jaar gehad het.

Hierdie bevindinge verskaf dwingende bewyse dat die eerste mense ongeveer 21,000 23,000 tot XNUMX XNUMX jaar gelede in Noord-Amerika aangekom het. Die bevestiging van 'n vroeëre aankoms daag vorige aannames oor menslike migrasiepatrone uit en beklemtoon die uitgebreide tydlyn van mens-megafauna-naasbestaan ​​op die vasteland.

Bronne:

- Die voog

– Wetenskap tydskrif