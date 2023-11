Die krag van beste praktyke in navorsing oor sosiale-gedragswetenskappe

Navorsers het onlangs getoon dat wanneer beste praktyke gebruik word, hoë repliseerbaarheid bereikbaar is in sosiale-gedragswetenskaplike navorsing, volgens 'n studie gepubliseer in Nature Human Behaviour. Die navorsingsgemeenskap is bekommerd oor die geloofwaardigheid van gepubliseerde literatuur in hierdie veld, met verskeie grootskaalse studies wat nie voorheen gepubliseerde bevindinge weergee het nie of dit in 'n baie mindere mate gedoen het, wat vrae laat ontstaan ​​het oor die geldigheid van toekomstige studies in sosiale- gedragswetenskappe.

’n Groep top-kundiges het egter probeer bewys dat hoë herhaalbaarheid moontlik is deur die beste praktyke te volg. Oor 'n tydperk van ses jaar het hulle 16 nuwe bevindinge ontdek en herhaal deur die gebruik van goue standaard-beste praktyke, insluitend voorafregistrasie, groot steekproefgroottes en replikasiegetrouheid. Die replikasiebevindinge van hul studie was gemiddeld 97% die grootte van die oorspronklike bevindings, 'n beduidende verbetering in vergelyking met vorige replikasieprojekte wat slegs 50% replikasiebevindings waargeneem het.

Hoofskrywer John Protzko beklemtoon dat die gebruik van beste praktyke, soos groot monsters, voorafregistrasie en oop materiaal, gekombineer met lopende replikasies met getrouheid aan die oorspronklike proses, lei tot hoogs herhaalbare wetenskap. Die studie het ook die vooroordeel verwyder om slegs positiewe uitkomste te publiseer deur te verbind tot die replisering van aanvanklike bevestigingstudies, ongeag hul uitkoms.

Dit is belangrik dat die navorsingspanne geen statisties beduidende bewyse van afname in repliseerbaarheidsyfers oor herhaalde replikasies waargeneem het nie. Die steekproefgroottes en effekgroottes het 'n repliseerbaarheidskoers van 86% verseker, gebaseer op statistiese betekenisvolheid, wat nie hoër kon gewees het nie.

Die bevindinge van hierdie studies was nie voor die hand liggend of verwag om te herhaal nie, aangesien hulle in hul verrassingsfaktor vergelykbaar was met studies wat moeilik was om in die verlede te herhaal. Daarbenewens het onafhanklike toetse getoon dat deelnemers nie die rigting of herhaalbaarheid van hierdie nuwe bevindings kon voorspel nie.

Hierdie navorsing demonstreer dat deur die beste praktyke te volg en daartoe te verbind om studies te herhaal ongeag die uitkoms, sosiale-gedragswetenskaplike navorsing hoë repliseerbaarheidsyfers kan behaal. Hierdie bevindinge het belangrike implikasies vir die geloofwaardigheid en geldigheid van toekomstige studies in hierdie veld.

