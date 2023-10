Nuwe bewyse dui daarop dat mense vroeër in Noord-Amerika aangekom het as wat voorheen gedink is

’n Onlangse ontleding van menslike voetspore by die White Sands Nasionale Park in New Mexico het nuwe bewyse gelewer dat mense moontlik baie vroeër in Noord-Amerika aangekom het as wat voorheen geglo is. Die voetspore, wat vermoedelik meer as 23,000 XNUMX jaar oud is, was 'n punt van kontroversie weens kommer oor die akkuraatheid van dateringsmetodes.

’n Nuwe studie wat in die joernaal Science gepubliseer is, het egter lig op hierdie kwessie gewerp. Die navorsers het toetse gedoen op die stuifmeel wat gemeng is met die voetspore en ander elemente wat in die sediment gevind is. Die ontleding het die ouderdom van die voetspore ondersteun, wat verder bevestig dat mense wel tydens die hoogtepunt van die mees onlangse ystydperk in Noord-Amerika teenwoordig was.

Tradisioneel is geglo dat mense tussen 13,000 16,000 en XNUMX XNUMX jaar gelede in Noord-Amerika aangekom het. Hierdie nuwe bewyse daag egter daardie teorie uit. Die voetspore gee insig in die individue wat hulle agtergelaat het. Baie van die voetspore het aan kinders en tieners behoort, wat 'n uiteenlopende reeks individue voorstel.

Verder het die ontdekking van 'n kilometer lange stuk spore wat vermoedelik aan 'n vrou behoort het, die af en toe teenwoordigheid van kleutergrootte voetspore langs hare aan die lig gebring. Dit dui op 'n moontlike gesinseenheid en bied 'n blik op die lewens van mense gedurende daardie tydperk.

Die implikasies van hierdie navorsing is betekenisvol. Dit dui daarop dat mense baie vroeër in Noord-Amerika teenwoordig was as wat voorheen gedink is, en dit dra by tot ons begrip van hul bewegings en interaksies tydens die Ystydperk. Die studie dien as 'n herinnering dat ons kennis van geskiedenis voortdurend ontwikkel soos nuwe bewyse na vore kom en ons tegnieke vir analise verbeter.

