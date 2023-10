Ruimtependeltuig Endeavour-komponente arriveer by California Science Center

Die California Science Centre berei voor vir nog 'n historiese aankoms terwyl twee groot Solid Rocket Motors (SRM's) hul pad na die museum maak. Hierdie SRM's was deel van die aandrywingstelsel wat verantwoordelik was vir die lansering van die Space Shuttle Endeavour in die ruimte. Na uitbranding sou die SRB's uit die vaartuig gegooi word en vir hergebruik herwin word.

Die SRM's, wat by die Mojave Air and Space Port gestoor is, sal die vertoning van die Endeavour by die California Science Center voltooi. Die museum se ambisieuse planne sluit in om die ruimtependeltuig regop uit te stal, 20 verdiepings hoog, kompleet met die SRM's en 'n massiewe oranje eksterne brandstoftenk. Sodra dit voltooi is, sal dit die enigste outentieke "gereed-vir-lansering"-ruimtetuigstapel in die wêreld wees.

Die vervoer van die SRM'e sal 'n reis langs die 110 snelweg en oppervlakstrate behels, met 'n verwagte aankoms by die California Science Centre se seremoniële "eindstreep" by 39th Street. Die publiek word genooi om hul aankoms dop te hou en aan die viering deel te neem.

Die SRM's sal saam met die Endeavour en die eksterne tenk gemonteer word, wat 'n vertikale vertoning skep binne die binnekort geboude Samuel Oschin Air and Space Centre. Hierdie nuwe sentrum sal die California Science Centre se voetspoor uitbrei en twee keer soveel uitstalruimte bied, insluitend 100 outentieke artefakte en 100 nuwe interaktiewe uitstallings.

Die projek is hoofsaaklik befonds deur fondsinsamelingspogings, met 'n totale koste van minstens $400 miljoen. Terwyl die meerderheid van die fondse bekom is, is $50 miljoen nog nodig om die fondsinsamelingsdoelwit te bereik.

Diegene wat belangstel om hierdie geskiedkundige aankoms te aanskou, word aangemoedig om vroeg by Exposition Park op te daag. Parkering sal beskikbaar wees by die California Science Centre se Blue-parkeerstruktuur, maar openbare vervoer word aanbeveel, met die Los Angeles Metro E-lyn wat by die Expo Park/USC-stasie stop. Die museum sal ook vroeg op die dag van aankoms oopmaak vir voortgesette viering.

