Die rol van vulkaniese as in die atmosfeer: nuwe insigte van Cornell-navorsers

Vulkaniese as is nie net gewone stof nie. Sy minuskule deeltjies het die vermoë om die stratosfeer te bereik, globale klimaatpatrone te beïnvloed en ontwrigting op die aarde se oppervlak te veroorsaak. Om die gaping tussen vulkanoloë en atmosferiese wetenskaplikes wat klimaatsverandering bestudeer te oorbrug, het navorsers van Cornell Universiteit vulkaniese asmonsters van verskeie plofbare uitbarstings met verskillende samestellings ontleed. Hul werk werp lig op die belangrike rol wat hierdie klein materiaal in die atmosfeer speel.

Die studie, getiteld "Fases in fyn vulkaniese as," is gepubliseer in Scientific Reports. Hoofskrywer Adrian Hornby, 'n nadoktorale navorser in die Departement Aard- en Atmosferiese Wetenskappe by Cornell, sê dat groot vulkaniese uitbarstings langdurige impak op die klimaat kan hê. Die verspreiding en vervoer van fyn vulkaniese as beïnvloed atmosferiese wetenskap, klimaatmodellering, omgewingstudies en openbare gesondheid.

Vulkane kan op verskillende maniere vorm, hetsy deur warm kolle diep in die Aarde se mantel of in subduksiesones waar tektoniese plate bots. Elke vulkaan het 'n unieke samestelling wat tot verskeie omgewingskwessies kan lei. Vulkaniese as is 'n komplekse deeltjiemateriaal wat geskep word uit die fragmentasie van magma tydens plofbare uitbarstings. Dit bevat minerale, silikaatglas en porieë, maar die samestelling en eienskappe daarvan is tot nou toe swak gedefinieer.

Weens 'n gebrek aan data het wetenskaplikes staatgemaak op rowwe benaderings en onvoldoende modelle om assamestelling te verstaan. Die Cornell-navorsers het asmonsters van 40 uitbarstings versamel, met die fokus op korrels kleiner as 45 mikron wat maklik deur atmosferiese winde vervoer word. Hulle het beduidende variasies in assamestelling ontdek op grond van korrelgrootte, tektoniese omgewing en chemie.

Soos die korrelgrootte kleiner geword het, het die as hoër fraksies van kristallyne silika en soute bevat, wat skadelik vir menslike gesondheid kan wees wanneer ingeasem word, terwyl die proporsies van glas en ysteroksied afgeneem het. Die groep het X-straaldiffraksie en skandeerelektronmikroskopietegnieke gebruik om die strukturele eienskappe, mineraalinhoud en morfologie van die asmonsters te ontleed.

Die bevindinge het getoon dat verskillende uitbarstings verskillende mineraalinhoud gehad het. Byvoorbeeld, die Mount Pinatubo-uitbarsting in die Filippyne in 1991 het baie veldspaat en amfibool geproduseer, wat beduidende smeltevolusie voor die uitbarsting aandui. Daarteenoor is die 2021 Tajogaite-uitbarstings in La Palma, Kanariese Eilande, Spanje, gekenmerk deur veldspaat, klinopirokseen en olivien, wat minimale evolusie vanaf die mantelbron voorstel.

Hierdie omvattende datastel van vulkaniese assamestelling bied 'n waardevolle hulpbron om die impak van vulkaniese uitbarstings op Aarde se stelsels, infrastruktuur en menslike gesondheid te verstaan. Die navorsing van Cornell Universiteit help om die kennisgaping te vul en maak beter modellering en voorspelling van die uitwerking van vulkaniese as op ons planeet moontlik.

