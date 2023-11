Nuwe insigte in die wêreldwye verspreiding van filamentagtige virusinfeksies in korale

Klipkoraalweefselverliessiekte (SCTLD) het sedert 2014 verwoesting op koraalkolonies in die Karibiese Eilande gesaai, wat beduidende verliese aan koraalbevolkings tot gevolg gehad het. Terwyl navorsers die rol van bakterieë in SCTLD ondersoek het, bly die veroorsakende middel ongeïdentifiseer. 'n Onlangse studie het egter lig gewerp op 'n ander potensiële speler in die siekte: filamentagtige virusse.

'n Span wetenskaplikes het transmissie-elektronmikroskopie (TEM) gebruik om die teenwoordigheid van filamentagtige virusagtige deeltjies (VLP's) in die endosimbiotiese dinoflagellate van korale, bekend as Symbiodiniaceae, te ondersoek. Die navorsers het Stille Oseaan-korale, insluitend Acropora hyacinthus en Porites cf lobata, ontleed en ontdek dat meer as 60% van Symbiodiniaceae-selle (genus Cladocopium) VLP's bevat. Interessant genoeg was die voorkoms van VLP's hoër in Symbiodiniaceae van kolonies wat hittestres ervaar.

Verder het die studie bevind dat Symbiodiniaceae wat uit A. hyacinthus verdryf is, ook filamentagtige VLP's bevat, en hierdie selle was meer afgebreek in vergelyking met hul in gasvrye eweknieë. Hierdie VLP's het in lengte gewissel van ongeveer 150 tot 1500 nanometer en het 'n deursnee van 16–37 nanometer gehad, wat verskillende stadiums in 'n replikasiesiklus aandui.

In teenstelling met vorige oortuigings, is filamentagtige VLP's nie net in SCTLD-geaffekteerde korale of spesifieke rifstreke waargeneem nie. Die studie het filamentagtige VLP's in diverse Symbiodiniaceae-afstammelinge aan die lig gebring, insluitend Breviolum, Cladocopium en Durusdinium. Hierdie bevinding daag die idee uit dat filamentagtige virusse eksklusief is vir spesifieke Symbiodiniaceae genera.

Alhoewel die rol van filamenteuse VLP's in SCTLD onoortuigend bly, dui hierdie navorsing daarop dat hierdie virusse wydverspreid is en Symbiodiniaceae algemeen besmet. Om 'n beter begrip van hul impak op koraalkolonies te kry, moet toekomstige studies fokus op genomiese karakterisering van hierdie virusse en empiriese toetse van hul effekte op Symbiodiniaceae.

In die algemeen bied hierdie studie nuwe insigte in die wêreldwye verspreiding van filamentagtige virusinfeksies in korale. Deur die voorkoms en diversiteit van hierdie virusse te ontrafel, kan wetenskaplikes hul rol in koraalsiektes verder ondersoek en moontlik geteikende intervensies ontwikkel om die uitwerking van SCTLD te versag.

vrae

Wat is SCTLD?

Klipkoraalweefselverliessiekte (SCTLD) is 'n hoogs aansteeklike siekte wat sedert 2014 aansienlike verliese aan koraalkolonies in die Karibiese Eilande veroorsaak het.

Wat is filamentagtige virusse?

Filamentagtige virusse is virusagtige deeltjies (VLP's) wat 'n langwerpige vorm het wat lyk soos filamente. Hulle word geassosieer met verskeie siektes in plante en is onlangs in korale ontdek.

Word filamentagtige VLP's slegs gevind in SCTLD-geaffekteerde korale?

Nee, filamentagtige VLP's is opgespoor in beide SCTLD-geaffekteerde en skynbaar gesonde korale, sowel as in verskillende rifstreke. Hulle is nie eksklusief vir spesifieke koraalspesies of genera nie.

Wat is die betekenis van hierdie navorsing?

Hierdie studie beklemtoon die wydverspreide teenwoordigheid van filamentagtige virusinfeksies in Symbiodiniaceae, die endosimbiotiese dinoflagellate van korale. Dit daag bestaande aannames oor die verband tussen filamentagtige virusse en SCTLD uit en maak nuwe weë oop om hul rol in koraalsiektes te ondersoek.