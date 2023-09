Aeolus: Van windprofilerende satelliet tot ruimterommel

Aeolus, ESA se windprofielsatelliet, was vir byna vyf jaar in 'n wentelbaan om die aarde voordat dit sy finale fase as ruimterommel betree het. Die satelliet het sy missie voltooi en is terug na die aarde gebring in 'n beheerde herbetredingsproses wat die risiko van puin en potensiële botsings met ander satelliete verminder het.

Internasionale regulasies oor die versagting van ruimterommel vereis dat satelliete binne 25 jaar na die aarde teruggebring moet word sodra hul missie voltooi is. Aeolus se terugkeer is bespoedig deur die aarde se atmosfeer te benut, wat gehelp het om dit vinniger terug te bring.

Tydens die geassisteerde herbetreding van Aeolus is die risiko van vallende puin met 'n faktor van 150 verminder, en die tyd wat dit onbeheerd in 'n wentelbaan deurgebring het, is met 'n paar weke verkort. Hierdie maatreëls is getref om die risiko van botsing met ander satelliete in die ruimte te beperk.

Aeolus het op 28 Julie 2023 puin geword nadat die finale opdrag uitgevoer is, wat die satelliet nie meer beheerbaar maak nie. Die vlugbeheerspan het die satelliet gepassiveer en dit aan ESA se Space Debris Office oorhandig vir die opsporing van sy finale afkoms.

Met behulp van die Tracking and Imaging Radar (TIRA) by Fraunhofer FHR in Duitsland, is Aeolus opgespoor toe dit weer die Aarde se atmosfeer binnegekom het. Dit het weer oor Antarktika binnegekom en uiteindelik verbrokkel, ver weg van bevolkte gebiede.

Die sendingspanne kon Aeolus tydens sy laaste oomblikke waarneem en sien hoe dit 'n vuurbal in die atmosfeer word voor sy uiteindelike opbreek. Hierdie merkwaardige voorbeeld van volhoubare ruimtevlug en verantwoordelike bedrywighede demonstreer die verbintenis om die veilige wegdoening van satelliete te verseker en die risiko's van ruimterommel te versag.

Oor die algemeen leef Aeolus se nalatenskap voort, wat die weg baan vir toekomstige windprofielmissies en verantwoordelike ruimteverkenning.

Bronne:

– ESA: https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Aeolus/Aeolus_winding_down

– Fraunhofer FHR: https://www.fhr.fraunhofer.de/en/press-media/press-releases/2023/Aeolus-Images.html