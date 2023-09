Astrofisici ontdek vinnige verbruikskoers van supermassiewe swart gate

'n Baanbrekersstudie gelei deur die Noordwes-Universiteit het vorige oortuigings oor die voedingsgewoontes van supermassiewe swart gate uitgedaag. In teenstelling met die idee dat hierdie swart gate materie stadig verbruik, toon nuwe hoëdefinisie 3D-simulasies dat hulle eintlik 'n baie vinniger verbruikstempo het.

Die studie onthul dat draaiende swart gate die ruimte-tyd rondom hulle verwring, wat veroorsaak dat die gaskolk, bekend as die akkresieskyf, uitmekaar geskeur word. Hierdie proses skep binneste en buitenste subskywe, met die swart gate wat die binneste subskyf eerste verteer. Puin van die buitenste subskyf val dan na binne, vul die leemte wat deur die verbruikte binnering gelaat word, en begin nog 'n verbruiksiklus. Hierdie nuwe navorsing dui daarop dat die eet- en hervulproses verbasend vinnig plaasvind, net 'n paar maande neem.

Die vinnige verbruiksiklusse van supermassiewe swart gate kan die wisselvallige gedrag van sekere voorwerpe in die naghemel, soos kwasars, verklaar. Kwasars is bekend daarvoor dat hulle skielik opvlam en dan sonder verduideliking verdwyn. Die studie dui daarop dat die drastiese variasie in helderheid wat in hierdie voorwerpe waargeneem word 'n gevolg kan wees van die vernietiging en aanvulling van die binnestreke van die aanwasskyf.

Vorige teorieë oor aanwasskywe het gesukkel om hul intermitterende helderheid en skielike verduistering te verduidelik. Die aanname dat gas en deeltjies om swart gate wentel in dieselfde vlak en rigting as die swart gat se spin, het hul gedrag oorvereenvoudig. Die nuwe simulasies toon egter dat die streek rondom swart gate hoogs chaoties en onstuimig is.

Die simulasies het gasdinamika, magnetisme en algemene relatiwiteit in ag geneem en die uitwerking van raamsleep uitgelig. Spinnende swart gate sleep die spasie om hulle, wat veroorsaak dat gas uit verskillende dele van die skyf bots en nader aan die swart gat gedryf word. Hierdie botsing skep helder skokke wat materiaal na die swart gat stoot.

Soos die kromming van die aanwasskyf meer uitgesproke word, begin die binneste gebied van die res van die skyf skei en onafhanklik wankel. Dit lei tot die skeur en splitsing van die binneste en buitenste subskywe, wat die voedingswaansin begin. Materiaal van die buitenste skyf val op die binneskyf en dryf dit nader aan die swart gat vir verbruik. Die gravitasiekrag van die swart gat trek dan gas van die buitenste gedeelte af om die voorheen leeggemaakte binnegebied aan te vul.

Hierdie nuwe begrip van die vinnige verbruikstempo van supermassiewe swart gate kan insig gee in die geheimsinnige verskynsel van kwasars wat verander van voorkoms. Hierdie kwasars wissel tussen helder en donker toestande in 'n relatief kort tydsbestek. Klassieke teorieë sukkel om die vinnige verdwyning en hervulling van helderheid wat in hierdie voorwerpe waargeneem word, te verduidelik.

Die studie wat deur die Noordwes-Universiteit gedoen is werp lig op die komplekse dinamika van supermassiewe swart gate en hul aanwasskywe, daag vorige aannames uit en verskaf 'n dieper begrip van die heelal se mees ekstreme voorwerpe.

