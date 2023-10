Verstaan ​​die lewende biologie van dinosourusvere

Navorsers by SLAC National Accelerator Laboratory het 'n beduidende deurbraak gemaak om die lewende biologie van dinosourusvere te verstaan. In 'n onlangse koerant gepubliseer in Nature Ecology & Evolution, het die span onthul dat antieke dinosourusvere 'n treffende ooreenkoms in chemie het met die vere van moderne voëls, in teenstelling met vorige oortuigings.

Hoofskrywer Tiffany Slater, 'n postdoktorale navorser by University College Cork in Ierland, verduidelik dat hul bevindinge die tradisionele vertroue op gefossileerde bene uitdaag om dinosourusse te verstaan. Deur 'n sinchrotron te gebruik, 'n partikelversneller wat hoë-intensiteit X-strale produseer, kon die span die monster ontleed en insigte kry in die struktuur, funksie en molekulêre samestelling van die vere.

Om fossilisering te simuleer, het Slater vere van moderne voëls, soos hoenders, verhit tot die temperature wat tydens begrafnis ervaar word. Hierdie proses het die navorsers gehelp om te verstaan ​​hoe proteïene met verloop van tyd afbreek, wat meer akkurate gevolgtrekkings oor die molekulêre samestelling van dinosourusse moontlik gemaak het.

Die studie ondersteun ook die heersende wetenskaplike konsensus dat voëls van dinosourusse ontstaan ​​het. Mary Schweitzer, 'n emeritusprofessor aan die Noord-Carolina State University, verduidelik dat die begrip van die verlede noodsaaklik is om voorspellings oor die toekoms te maak. Daarom versterk hierdie navorsing nie net ons begrip van voëlevolusie nie, maar verskaf ook waardevolle data vir wetenskaplike vooruitgang.

Die betekenis van hierdie werk strek verder as die wetenskaplike gemeenskap. Slater beklemtoon die impak wat dit kan hê om mense van alle ouderdomme by die wetenskap te betrek. Paleontologie, verduidelik sy, vang die fassinasie en nuuskierigheid van jong kinders sowel as volwassenes vas, wat dit 'n poortwetenskap maak wat verdere verkenning en belangstelling in wetenskaplike navorsing kan inspireer.

Alhoewel hierdie studie 'n belangrike mylpaal is, laat dit ook nuwe vrae vir die navorsingspan ontstaan. Een van hul sleuteldoelwitte is om te bepaal of die chemie van fossiele die chemie van die lewende organisme kan weerspieël. Deur die lewende biologie van dinosourusse deur hul vere te ontrafel, baan hierdie navorsing die weg vir toekomstige ontdekkings en 'n dieper begrip van hierdie antieke wesens.

Bronne:

– Natuurekologie en evolusie – 21 September 2020

– SLAC National Accelerator Laboratory Journal

– Universiteitskollege Cork