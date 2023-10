Die FDA se kontroversiële goedkeuring van antipsigotiese middels wek kommer

’n Onlangse besluit deur die Amerikaanse voedsel- en dwelmadministrasie (FDA) om die goedkeuring van die antipsigotiese middel brexpiprazole (Rexulti) vir bejaarde demensiepasiënte te versnel, het omstredenheid ontlok. Ten spyte van minimale kliniese voordele en 'n verhoogde risiko van dood wat met die dwelm verband hou, is kommer uitgespreek oor die FDA se goedkeuringstandaarde en die invloed van kommersiële belange op pasiëntvoorspraakgroepe.

Ondersoek na die skade-voordeelbalans van Rexulti laat ernstige vrae ontstaan. Die middel het nie 'n beduidende terapeutiese effek tydens toetsing getoon nie en daar is gevind dat dit geassosieer word met 'n verhoogde sterfterisiko. Rexulti het egter die eerste antipsigotiese middel geword wat deur die FDA goedgekeur is om agitasie by bejaarde pasiënte met demensie te behandel.

Een van die groot bekommernisse rondom hierdie besluit is die finansiële voordeel wat dit vir medisynemaatskappye kan inhou. Met 'n koste van sowat $1,400 1 per maand, verwag Rexulti se vervaardigers, Otsuka en Lundbeck, 'n bykomende $XNUMX miljard in jaarlikse verkope. Die ondersoekende joernalis Robert Whitaker voer aan dat daar ernstige vrae is oor die skade-voordeelbalans van hierdie dwelm in 'n onlangse koerant gepubliseer in The BMJ.

Die goedkeuring van Rexulti kan ook jare se pogings van die Amerikaanse Sentrums vir Medicare en Medicaid Services (CMS) om die buite-etiket gebruik van antipsigotika in residensiële sorghuise te verminder. Die dwelm het 'n "bokswaarskuwing," die FDA se ernstigste tipe waarskuwing, rakende die verhoogde risiko van dood. Die drie pre-goedkeuring proewe het getoon dat die sterftesyfer vier keer hoër was in diegene wat brexpiprazole in vergelyking met diegene wat 'n placebo.

Openbare Burger gesondheidsnavorser Nina Zeldes het haar kommer oor die goedkeuring uitgespreek en gesê dat "die klein voordele nie swaarder weeg as ernstige veiligheidskwessies nie." Professor Lon Schneider aan die Universiteit van Suid-Kalifornië het ook opgemerk dat die uitkomste van brexpiprazole proewe soortgelyk was aan vorige proewe van antipsigotika in Alzheimer se pasiënte.

Daar is kommer dat die FDA se huidige goedkeuringstandaarde laer kan wees as wat dit 20 jaar gelede was. Pasiëntvoorspraakgroepe, soos die Alliance for Aging Research en Leaders Engage on Alzheimer's Research (LEAD), het die goedkeuring van brexpiprazole ondersteun. Dit is egter opmerklik dat sommige van hierdie groepe befondsing van farmaseutiese maatskappye ontvang, insluitend dié wat betrokke is by die vervaardiging van Rexulti.

Die FDA se besluit het vrae laat ontstaan ​​oor die invloed van kommersiële belange op geneesmiddelgoedkeurings en die behoefte aan 'n meer robuuste evalueringsproses. Die voortdurende pogings deur die CMS om onnodige antipsigotiese voorskryf in verpleeginrigtings te verminder, kan in stryd wees met die bemarkingspogings wat waarskynlik sal volg op die goedkeuring van brexpiprazole.

