FCC vereis dat satellietkonstellasies met sterrekundiges koördineer om interferensie te verminder

Die Federale Kommunikasiekommissie (FCC) het die lisensies van Iceye en Planet, twee operateurs van satellietkonstellasies, bygewerk om te vereis dat hulle met sterrekundiges saamwerk om die impak wat hul satelliete op grondgebaseerde sterrekunde kan hê, te versag. Iceye het agt satelliete by sy konstellasie gevoeg, terwyl Planet sewe van sy komende Pelican hoë-resolusie beeldsatelliete bygevoeg het. Daar word nou van beide maatskappye verwag om met die Nasionale Wetenskapstigting (NSF) te koördineer om 'n wedersyds aanvaarbare ooreenkoms te bereik om die uitwerking van hul satelliete op optiese grondgebaseerde sterrekunde te verminder.

Hierdie onlangse ooreenkoms volg op die FCC se vereiste vir SpaceX, wat vrywillig 'n koördineringsooreenkoms met die NSF uitgewerk het om kommer oor die impak van sy Starlink-konstellasie op sterrekunde aan te spreek. Terwyl individuele konstellasies soos Iceye en Planet s'n nie groot risiko's inhou nie, is sterrekundiges bekommerd dat die totale effek van veelvuldige groot konstellasies met astronomiese waarnemings kan inmeng.

Sterrekundiges het aktief met SpaceX en ander maatskappye saamgewerk om die helderheid van satelliete, insluitend Starlink, te verminder om hul impak op sterrekunde te verminder. Die doel is om te verseker dat satellietkonstellasies nie helderder as magnitude 7 is nie. Die NSF werk ook aan koördineringsooreenkomste met OneWeb en Amazon vir hul konstellasies. Die OneWeb-ooreenkoms is voltooi, terwyl samesprekings met Amazon se Kuiper-konstellasie in die finale stadium is.

Sterrekundiges het die FCC geprys vir die aanspreek van hul bekommernisse en is waardering vir die pogings wat deur satellietmaatskappye aangewend word om inmenging te versag. Hierdie samewerking tussen satellietkonstellasies en die astronomiegemeenskap sal voortgaan vir toekomstige stelsels, insluitend tweedegenerasie-konstellasies wat deur maatskappye soos OneWeb beplan word.

Bron: NVT