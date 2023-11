Beyond Butterfly Vision: Revolusionêre UV-beeldsensor bied nuwe insigte

By

Navorsers aan die Universiteit van Illinois Urbana-Champaign het 'n baanbrekende beeldsensor onthul wat inspirasie put uit die ongelooflike UV-persepsie van skoenlappers. Hierdie innoverende sensor het die merkwaardige vermoë om in die UV-reeks te "sien", wat 'n nuwe wêreld van moontlikhede ontbloot wat eens onsigbaar was vir menslike oë.

Om die UV-waarnemingsmeganisme wat in skoenlappers gevind word, te herhaal, het die navorsingspan 'n kombinasie van gestapelde fotodiodes en perovskiet-nanokristalle (PNC's) gebruik. Hierdie voorpunt-tegnologie stel die sensor in staat om verskeie UV-golflengtes af te beeld, wat 'n magdom inligting verskaf wat voorheen van die oog versteek was. Deur die spektrale handtekeninge van biomediese merkers soos aminosure te benut, kan hierdie beeldsensor selfs onderskei tussen kankerselle en normale selle met 'n verstommende 99% vertrouensvlak.

Terwyl mense trichromatiese visie met drie fotoreseptore het om kleure waar te neem, het skoenlappers saamgestelde oë met ses of meer fotoreseptorklasse, elk met duidelike sensitiwiteit vir verskillende spektra. Hierdie voordeel stel hulle in staat om 'n groter verskeidenheid kleure waar te neem, insluitend ultraviolet en violet, wat tipies vir ons onsigbaar is. Boonop besit skoenlappers fluoresserende pigmente wat UV-lig in sigbare lig omskakel, wat dit maklik deur hul fotoreseptore waarneembaar maak.

In die nabootsing van hierdie UV-waarnemingsmeganisme, het die navorsers 'n dun laag PNC's geïntegreer met 'n reeks silikonfotodiodes. PNC's, wat halfgeleier-nanokristalle is, beskik oor uitsonderlike eienskappe wat hulle ideaal maak vir die opsporing van UV en selfs laer golflengtes wat tradisionele silikondetektors nie kan vasvang nie. Die PNC-laag absorbeer UV-fotone en straal sigbare groen lig uit, wat dan deur die gelaagde silikonfotodiodes opgespoor word. Deur seinverwerking karteer en identifiseer die beeldsensor UV-handtekeninge suksesvol.

Die implikasies van hierdie revolusionêre tegnologie strek veel verder as die gebied van gesondheidsorg. Alhoewel die sensor se vermoë om kankerselle van gesonde selle te onderskei ongetwyfeld transformerend is, hou dit ook groot potensiaal in op uiteenlopende gebiede soos biologie. Baie spesies, afgesien van skoenlappers, beskik oor die vermoë om UV-lig waar te neem. Daarom bied hierdie UV-beeldsensor opwindende geleenthede vir wetenskaplike navorsing en verkenning, wat voorheen onbekende gebiede ontsluit.

V: Hoe werk die UV-beeldsensor?

A: Hierdie sensor kombineer gestapelde fotodiodes en perovskiet-nanokristalle om UV-lig op te vang. Die nanokristalle absorbeer UV-fotone en straal sigbare groen lig uit, wat dan deur die silikonfotodiodes opgespoor word.

V: Kan hierdie beeldtegnologie kankerselle van normale selle onderskei?

A: Ja, met 'n buitengewone 99% vertrouensvlak, kan die beeldsensor tussen kankerselle en normale selle onderskei deur die spektrale handtekeninge van biomerkers soos aminosure te gebruik.

V: Watter voordele het skoenlappers in UV-persepsie?

A: Skoenlappers besit saamgestelde oë met veelvuldige fotoreseptorklasse, wat hulle in staat stel om 'n wyer reeks kleure, insluitend UV en violet, waar te neem. Hulle het ook fluoresserende pigmente wat UV-lig in sigbare lig omskakel vir maklike opsporing deur hul fotoreseptore.

V: Hoe kan hierdie tegnologie chirurge bevoordeel tydens chirurgie?

A: Hierdie beeldsensor kan chirurge help om die mate van weefselverwydering wat nodig is vir duidelike marges rondom kankergewasse te bepaal. Dit verskaf intydse inligting wat ingeligte besluitneming vergemaklik.

V: Is daar ander toepassings vir UV-beelding buite gesondheidsorg?

A: Absoluut. Benewens gesondheidsorg, het UV-beeldtegnologie groot potensiële toepassings in verskeie velde, insluitend biologie. Baie spesies buite skoenlappers kan in die UV-reeks sien, en hierdie tegnologie bied interessante geleenthede vir navorsers wat hierdie spesies bestudeer.