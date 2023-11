Intrigerende simulasies herhaal atmosferiese duik in ysreuse

Wetenskaplikes het die unieke atmosferiese samestellings van ysreusplanete Uranus en Neptunus suksesvol herskep om 'n diep duik in hul dieptes te simuleer. Die Europese skokbuise en plasmafasiliteite is geskik vir hierdie doel aangepas en het snelhede van tot 19 km/s behaal. Alhoewel hierdie snelhede nie presies ooreenstem met wat sondes in hierdie gasreuse sou bereik nie, was die toetsveldtog 'n stap om die uiterste toestande wat toekomstige atmosferiese sondes in die gesig staar, te verstaan.

Die toetse het plaasgevind by Oxford Universiteit se hipersoniese plasma T6 Stalker Tunnel in die VK en die plasma windtonnels van die Universiteit van Stuttgart se High Enthalpy Flow Diagnostics Group in Duitsland. Hierdie fasiliteite is gebruik om die atmosferiese omgewings van Uranus en Neptunus te herskep. Deur hierdie toestande akkuraat weer te gee, kan wetenskaplikes begin met die ontwerp van hoëwerkverrigting termiese beskermingstelsels wat die hoë druk en temperature wat tydens atmosferiese toetrede ondervind word, kan weerstaan.

Uranus en Neptunus, twee van die buitenste gasreuse in ons sonnestelsel, is nie deur mensgemaakte ruimtetuie verken nie, behalwe deur afstandswaarneming. Hierdie planete, hoewel soortgelyk in grootte aan Jupiter en Saturnus, het duidelike kenmerke. Onder hul oppervlakwolke besit hulle superkritiese vloeibare oseane wat uit swaarder elemente bestaan ​​wat aansienlik tot hul massas bydra. Albei planete het ook metaan in hul atmosfeer, wat hulle hul kenmerkende blou voorkoms gee.

Toekomstige sendings deur NASA en ESA na Uranus en Neptunus word oorweeg, en 'n atmosferiese sonde, soortgelyk aan die een wat deur NASA se Galileo-sending na Jupiter gebruik word, is hoog op die lys van wetenskaplike prioriteite. Die uiterste toestande wat in die atmosfeer van hierdie ysreuse voorkom, bied egter 'n uitdaging vir die ontwerp van 'n sonde wat die druk en temperature kan weerstaan ​​wat dit tydens sy reis sou teëkom.

Die suksesvolle simulasies wat deur die navorsers uitgevoer is, baan die weg vir verdere vordering in die begrip van die atmosferiese samestellings en snelhede wat by planetêre eksplorasie betrokke is. Soos die navorsing vorder, sal klem geplaas word op die uitbreiding van die haalbare gesimuleerde snelhede ten einde die toestande wat toekomstige sondes waarskynlik sal teëkom beter te repliseer.

FAQ

1. Waarom is Uranus en Neptunus nie deur mensgemaakte ruimtetuie verken nie?

Uranus en Neptunus is nie direk deur mensgemaakte ruimtetuie deur landings of atmosferiese sondes verken nie. Afstandwaarneming het egter waardevolle inligting oor hierdie ysreusagtige planete verskaf.

2. Wat onderskei Uranus en Neptunus van ander gasreuse soos Jupiter en Saturnus?

Terwyl Uranus en Neptunus waterstof- en heliumatmosfeer soos Jupiter en Saturnus het, bevat hulle ook aansienlike hoeveelhede swaarder elemente in die vorm van superkritiese vloeibare oseane onder hul oppervlakwolke. Boonop gee metaan wat in hul atmosfeer teenwoordig is, hulle hul duidelike blou voorkoms.

3. Wat is die betekenis daarvan om atmosferiese duik in ysreuse te simuleer?

Deur atmosferiese duik in ysreuse soos Uranus en Neptunus te simuleer, kan wetenskaplikes die uiterste toestande verstaan ​​wat toekomstige atmosferiese sondes in die gesig staar. Deur die atmosferiese samestellings en snelhede akkuraat weer te gee, kan navorsers hoëprestasie termiese beskermingstelsels ontwerp om die druk en temperature wat tydens atmosferiese toetrede ondervind word, te weerstaan.