NASA se Psyche-missie word suksesvol bekendgestel, en beklemtoon kompetisie onder bekendstellingsverskaffers

NASA se hoogs verwagte Psyche-sending is suksesvol vanaf Launch Pad 39A by die Kennedy Space Centre in Florida opgehef, wat vorige kommer oor vertragings verlig het. Die sending, wat daarop gemik is om die metaalryke asteroïde Psyche te verken om insig te kry in die vorming van rotsagtige planete, is bo-op 'n SpaceX Falcon Heavy-vuurpyl gelanseer.

Benewens die bestudering van die asteroïde, dra die ruimtetuig ook die Deep Space Optical Communications-tegnologie-demonstrasie, wat daarop gemik is om kommunikasiebandwydte te verbeter deur optiese kommunikasie in plaas van tradisionele radiofrekwensiekommunikasie te gebruik.

Die 279 km-wye Psyche-asteroïde is uniek aangesien dit die eerste metaalklas-asteroïde sal wees wat ooit verken sal word. Die ruimtetuig sal 'n ingebruiknemingsfase ondergaan en 'n swaartekraghulp van Mars in 2026 ontvang voordat dit uiteindelik die asteroïde in 2029 bereik. In die komende weke sal die wetenskaplike instrumente nagegaan word, en ingenieurs sal die optiese kommunikasietegnologie-demonstrasie toets.

'n Opvallende aspek van die Psyche-sending is die gebruik van SpaceX se Falcon Heavy, wat 'n belangrike mylpaal vir NASA merk. Dit is die eerste keer dat die lanseerder met NASA se "mees komplekse en hoogste prioriteit missies" toevertrou is. Dié besluit is geneem ná ’n poging van twee en ’n half jaar om alternatiewe vir die duur Space Launch System (SLS) te vind.

Die afhanklikheid van SpaceX beklemtoon die beperkte opsies vir lanseerverskaffers in die Westerse wêreld. Gevestigde verskaffers soos United Launch Alliance (ULA) staar uitdagings in die gesig om nuwe vuurpyle aanlyn te bring as gevolg van verskeie faktore, insluitend geopolitieke konflikte en voorsieningsketting-ontwrigting. Terwyl ULA hoop om alternatiewe enjins van Blue Origin te beveilig, staar sy Vulcan-vuurpyl aansienlike vertragings in die gesig. Die Europese bekendstellingverskaffers ervaar ook terugslae, met die grond van die Vega-C en skedulestrokies vir Ariane 6.

Namate die opsies vir lanseerdienste afneem, word NASA se keuses vir sy ondersoeke en klein satse ook vernou. Die onlangse voorvalle, soos Rocket Lab se lanseringsmislukking in September, beklemtoon verder die behoefte aan alternatiewe lanseringsverskaffers om te verseker dat SpaceX nie die enigste opsie in die mark word nie.

Bron: Hierdie inligting is gebaseer op 'n artikel van The Register.