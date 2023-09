’n Onlangse studie wat kunsmatige intelligensie (AI) gebruik het, het nuwe lig gewerp op die geheimsinnige verskynsel bekend as “feetjiesirkels”. Hierdie perfek simmetriese kaal lappies grond, wat in streke soos die Namibwoestyn voorkom, het wetenskaplikes al dekades lank kopkrap.

Die studie, wat deur 'n span navorsers van instellings insluitend Princeton Universiteit en die Universiteit van Pretoria gedoen is, het KI-algoritmes gebruik om satellietbeelde van feetjiesirkels te ontleed. Die KI kon die patrone van die sirkels identifiseer en karteer, wat hul ingewikkelde en herhalende aard openbaar.

Feetjiesirkels is sirkelvormige kolle kaal grond omring deur 'n ring van hoër gras. Hulle meet gewoonlik tussen 2 en 15 meter in deursnee en kan in trosse gevind word. Die oorsprong van feetjiesirkels is lank reeds 'n onderwerp van debat onder wetenskaplikes, met teorieë wat wissel van termietaktiwiteit tot mededinging om water en voedingstowwe.

Ten spyte van die jongste studie bly die ware oorsaak van sprokieskringe ontwykend. Die KI-analise het waardevolle insigte in die geometriese patrone en ruimtelike verspreiding van die sirkels verskaf, maar dit was nie in staat om hul oorsprong definitief te bepaal nie.

Wetenskaplikes gaan voort om verskeie hipoteses te ondersoek en doen verdere navorsing om die geheime van feetjiesirkels te ontrafel. Die unieke ekologiese formasies het die verbeelding van navorsers en natuurgeesdriftiges aangegryp, wat 'n gevoel van verwondering en nuuskierigheid oor die natuurlike wêreld aangewakker het.

Verdere studies wat gevorderde tegnologieë en interdissiplinêre benaderings gebruik, kan die sleutel hou om die raaisels agter sprokieskringe te ontsluit. Deur KI met ander wetenskaplike metodes te kombineer, kan navorsers 'n dieper begrip van hierdie enigmatiese verskynsels kry en moontlik hul onderliggende meganismes onthul.

Terwyl die jongste studie 'n waardevolle stapsteen verskaf in die ondersoek van feetjiesirkels, beklemtoon dit ook die kompleksiteit van die natuurlike wêreld en die oorblywende leemtes in ons kennis. Die aanloklikheid van hierdie betowerende kringe sal ongetwyfeld voortgaan om wetenskaplike ondersoek te inspireer en die verbeelding aan te blaas van diegene wat deur hul skoonheid en misterie betower is.

Bronne:

– La Voce di New York