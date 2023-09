SpaceX loods 22 satelliete soos FAA nuwe reël voorstel om ruimterommel te verminder

SpaceX het 22 satelliete vir sy Starlink-“konstellasie” suksesvol in 'n lae-aarde-baan gelanseer. Die satelliete is deur ’n Falcon 9-vuurpyl van die Cape Canaveral Space Force Station in Florida die ruimte ingestuur. Die eerste verhoogversterker van die vuurpyl het suksesvol op 'n bak in die see geland. Hierdie sending was die 17de vlug vir die eerste fase-versterker, wat voorheen verskeie loonvragte, insluitend GPS- en Starlink-missies, van stapel gestuur het.

Kort na hierdie bekendstelling het die Federal Aviation Administration (FAA) 'n voorgestelde reël aangekondig wat daarop gemik is om die groei van wentelafval van kommersiële ruimtevlugte te beperk. Die FAA se doelwit is om die risiko van botsings met ruimtetuie en satelliete te verminder en 'n volhoubare ruimte-omgewing te bevorder. Orbitale puin hou 'n bedreiging in vir menslike ruimtevlug en satellietdienste soos kommunikasie en weermonitering.

Die voorgestelde reël sal vereis dat maatskappye soos SpaceX op een van vyf maniere van die boonste stadiums van hul vuurpyle ontslae raak. Hulle sal 'n beheerde toegang moet uitvoer, die boonste stadium na 'n minder oorbelaste berging of begraafplaasbaan moet skuif, dit op 'n Aarde-ontsnapbaan moet stuur, die puin binne vyf jaar moet verwyder deur aktiewe puinverwydering, of 'n onbeheerde atmosferiese wegdoening moet uitvoer. Die FAA poog om die risiko vir mense op die grond en in vlug te verminder deur onbeheerde herbetreding van boonste stadiums te beperk.

Die FAA se voorgestelde reël strook met die Amerikaanse regering se eie praktyke vir die versagting van orbitale puin vir sy ruimtemissies. Dit sal binnekort in die federale register gepubliseer word, wat 'n openbare kommentaarperiode van 90 dae begin. Vanaf Julie was daar meer as 23,000 XNUMX orbitale voorwerpe groter as ongeveer vier duim. Die behoefte aan verantwoordelike hantering van ruimterommel is uitgelig deur voorvalle soos die ontdekking van SpaceX-rommel in die Sneeuberge en 'n vuurpylontploffing sonder bemanning in April wat daartoe gelei het dat rommel naby 'n klein stad geval het.

