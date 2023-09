Nuwe navorsing dui daarop dat uiterste hitte tot menslike uitwissing kan lei

’n Nuwe studie wat deur wetenskaplikes in die Verenigde Koninkryk gedoen is, waarsku dat uiterste hitte moontlik kan lei tot die uitsterwing van mense en byna alle ander soogdiere veel vroeër as wat voorheen verwag is. Die navorsing, gepubliseer in Nature Geoscience, het gevorderde superrekenaarklimaatmodelle gebruik om die eskalasie van klimaatuiterstes te illustreer wat sal plaasvind wanneer die vastelande op Aarde uiteindelik saamsmelt om 'n skroeiende, dorre landmassa bekend as "Pangea Ultima" te vorm.

Die vorming van Pangea Ultima sal na verwagting 'n beduidende deel van die planeet onderwerp aan temperature wat wissel van 40 tot 70 °C. Dit, gekombineer met verhoogde vulkaniese aktiwiteit wat aansienlike hoeveelhede koolstofdioksied in die atmosfeer sal vrystel, sal aardverwarming vererger. Daarbenewens, soos die son mettertyd helderder word en meer energie uitstraal, sal die aarde se temperatuur styg.

Hoofskrywer Dr. Alexander Farnsworth verduidelik dat die son oor ongeveer 250 miljoen jaar ongeveer 2.5% helderder sal wees en 2.5% meer straling sal uitstraal as wat dit vandag doen. Met die opkoms van die superkontinent en die warmer son, sal soogdiere, insluitend mense, 'n hoofsaaklik vyandige omgewing in die gesig staar sonder voedsel en waterbronne. Die koerant waarsku teen wydverspreide temperature van tussen 40 en 50 grade Celsius en daaglikse uiterstes wat oorlewing sonder ingryping onmoontlik sal maak.

Die studie beklemtoon die aanpasbaarheid van soogdiere, insluitend mense, deur die geskiedenis heen by verskeie weerstoestande. Alhoewel soogdiere ontwikkel het om laer temperature te verdra, het hul vermoë om hoër temperature te verduur oor die algemeen onveranderd gebly. Langdurige blootstelling aan uiterste hitte word aansienlik meer uitdagend om te hanteer en sal uiteindelik oorlewing onmoontlik maak.

Die navorsingspan het klimaatmodelle gebruik om temperatuur-, wind-, reën- en humiditeitstendense vir Pangea Ultima te simuleer. CO2-vlakke is geprojekteer met behulp van modelle wat tektoniese plaatbewegings, oseaniese chemie en biologiese prosesse in ag geneem het, met inagneming van mens-geïnduseerde kweekhuisgasvrystellings.

Dr. Farnsworth stel voor dat een moontlike oplossing die ontwikkeling van mensgemaakte tegnologieë sal behels, soos strukture of omhulsels, wat in staat is om mense teen uiterste buitetemperature te beskerm. Die aanspreek van hierdie uitdaging sal egter ook innovasies vereis om voedselbronne te onderhou en watersekerheid te verseker, aangesien vee en gewasse sou sukkel om in sulke toestande te oorleef.

Die studie beklemtoon ook die belangrikheid daarvan om tektonika en kontinentale uitlegte te verstaan ​​wanneer eksoplanete buite ons sonnestelsel ondersoek word. Die dinamika van hierdie faktore bepaal die bewoonbaarheid van 'n sonnestelsel en beklemtoon die rol wat hulle in ons eie sonnestelsel se bewoonbaarheid speel.

Ten slotte beklemtoon die navorsing die ernstige bedreiging wat uiterste hitte vir menslike en soogdieroorlewing inhou. Dit vra vir dringende optrede om die potensiële toekomstige scenario's aan te spreek en innoverende oplossings te ontwikkel om die impak van stygende temperature te versag.

