Uiterste hitte kan lei tot uitsterwing van soogdiere in 250 miljoen jaar, het studie bevind

’n Onlangse studie dui daarop dat uiterste hitte wat veroorsaak word deur die samesmelting van die aarde se vastelande in een superkontinent tot die uitsterwing van alle soogdiere, insluitend mense, oor 250 miljoen jaar kan lei. Die studie het superrekenaarklimaatmodelle gebruik om die toekomstige uitwerking van tektoniese bewegings en verhoogde koolstofdioksied (CO2)-emissies op die planeet te voorspel.

Soos die vastelande saamsmelt, stel vulkaniese uitbarstings groot hoeveelhede CO2 in die atmosfeer vry, wat veroorsaak dat die planeet aansienlik opwarm. Hierdie styging in temperatuur sal 'n onbewoonbare omgewing vir soogdiere skep, aangesien hulle beter by koue klimate aangepas is en sukkel om uiterste hitte die hoof te bied. Die toekomstige superkontinent sal grootliks onherbergsaam wees, met slegs 8% tot 16% van sy landoppervlak wat geskik is vir bewoning.

Dr. Alexander Farnsworth, die hoofskrywer van die studie van die Universiteit van Bristol, het verduidelik dat die gekombineerde uitwerking van kontinentaliteit, 'n warmer son en verhoogde CO2-vlakke temperature tussen 40C en 50C tot gevolg sou hê, wat dit vir soogdiere onmoontlik maak om kos te vind en waterbronne. Mense, soos ander spesies, sou nie in staat wees om hul liggame deur sweet af te koel nie, wat uiteindelik tot hul dood lei.

Die studie voorspel dat CO2-vlakke van die huidige 400 dele per miljoen (dpm) tot meer as 600 dpm kan styg teen die tyd dat die superkontinent, genaamd Pangea Ultima, vorm. Die navorsers beklemtoon die belangrikheid van die vermindering van kweekhuisgasvrystellings om te verhoed dat hierdie toekomstige scenario's vroeër plaasvind.

Die studie se mede-outeur, dr. Eunice Lo, het die dringendheid beklemtoon om die huidige klimaatkrisis aan te spreek, aangesien uiterste hitte reeds menslike gesondheid beïnvloed. Dit is van kardinale belang om te werk om so gou as moontlik netto-nul-emissies te bereik om die skadelike gevolge van stygende temperature te versag.

Daarbenewens stel die navorsers voor dat wanneer die bewoonbaarheid van ander planete oorweeg word, die verspreiding van kontinente in ag geneem moet word. 'n Planeet binne die bewoonbare sone van 'n sonnestelsel kan steeds onbewoonbaar wees as die vastelande in een superkontinent gekonsentreer is.

Hierdie studie beklemtoon die potensiële ernstige gevolge van klimaatsverandering en versterk die behoefte aan onmiddellike optrede om die gevolge daarvan te versag. Terwyl die geprojekteerde tydsraamwerk miljoene jare in die toekoms is, moet die huidige impak van stygende temperature nie geïgnoreer word nie.

Bronne:

– Studie gelei deur dr. Alexander Farnsworth en dr. Eunice Lo van die Universiteit van Bristol, gepubliseer in Nature Geoscience