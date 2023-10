Evolusie en geenverlies in parasitiese plante: insigte van Balanophora

'n Onlangse studie wat deur 'n span wetenskaplikes onder leiding van navorsers by BGI Research en die Universiteit van Brits-Columbië uitgevoer is, het fassinerende insigte in die evolusie van parasitiese plante, veral Balanophora, geopenbaar. Balanophora is 'n genus van plante wat staatmaak op 'n unieke ondergrondse orgaan om voedingstowwe van hul gasheerplante te steel. Die navorsers het bevind dat Balanophora aansienlike geenverlies ondergaan het, wat een derde van sy gene verloor het namate dit in 'n vaartbelynde en doeltreffende parasiet ontwikkel het.

Die studie het die genome van Balanophora vergelyk met 'n ander uiterste parasitiese plant genaamd Sapria. Albei plante het 'n verlies aan gene vertoon wat met fotosintese geassosieer word, soos verwag word vir parasitiese plante wat nie meer op hierdie proses staatmaak nie. Die navorsers het egter ook 'n verlies aan gene ontdek wat betrokke is by ander belangrike biologiese prosesse, soos wortelontwikkeling, stikstofopname en regulering van blom. Dit dui daarop dat Balanophora sy genetiese samestelling vaartbelyn het om slegs die gene wat noodsaaklik is vir sy parasitiese lewenstyl te behou.

Een besonder verrassende bevinding was die verlies van gene wat verband hou met die sintese van 'n belangrike planthormoon genaamd absisiensuur (ABA), wat verantwoordelik is vir plantstresreaksies en seine. Ten spyte van hierdie verlies het die navorsers die ophoping van ABA-hormoon in Balanophora se blomstingels waargeneem en die behoud van gene wat betrokke is by die reaksie op ABA-sein. Dit dui daarop dat Balanophora alternatiewe meganismes ontwikkel het om fisiologiese sinchronisasie met sy gasheerplante te handhaaf.

Die studie beklemtoon die merkwaardige konvergensie in die genetiese evolusie van parasitiese plante, ten spyte van hul uiteenlopende voorkoms en lewensgeskiedenis. Die navorsers glo dat baie van die verlore gene in Balanophora verband hou met funksies wat nie meer nodig is in parasitiese plante nie, terwyl ander moontlik voordelig was vir hul aanpassing by 'n parasitiese leefstyl. Verdere navorsing is nodig om die funksionele implikasies van geenverlies in Balanophora te ondersoek en hoe dit sy gasheerplante manipuleer om te oorleef.

Hierdie studie dra waardevolle insigte by tot ons begrip van die genetiese meganismes agter die afhanklikheid van parasitiese plante van hul gashere. Dit het ook breër implikasies vir die veld van plantgenomika en evolusionêre biologie. As deel van die 10KP-projek, wat daarop gemik is om die genome van 10,000 XNUMX plantspesies te volgorde, verskaf die studie van parasitiese plante soos Balanophora belangrike data oor die genomiese veranderinge en komplekse interaksies tussen parasiete en hul gashere.

Bronne:

