Die "Een maaltyd per dag" dieet: voordele, risiko's en oorwegings

Bekendes is bekend daarvoor dat hulle verskeie dieetneigings onderskryf, en een van die nuutste giere wat gewild raak, is die "een maaltyd per dag" dieet, ook bekend as OMAD. Prominente figure soos Bruce Springsteen en Chris Martin van Coldplay het beweer dat OMAD hulle help om hul gewig te bestuur en fiks te bly.

OMAD is 'n ekstreme weergawe van vasdiëte, soos intermitterende vas en tydbeperkte eet. Die belangrikste onderskeid is dat in plaas daarvan om op spesifieke dae te vas of eet tot 'n spesifieke tydvenster te beperk, OMAD-volgelinge al hul daaglikse kalorieë in 'n enkele, groot maaltyd verbruik.

As gevolg van die beperkte navorsing oor OMAD self, is die meeste aansprake oor die doeltreffendheid daarvan gebaseer op anekdotiese bewyse of aannames uit studies oor ander vorme van vas. Alhoewel sommige bewyse daarop dui dat sekere vorme van intermitterende vas en tydbeperkte eet kan help met gewigsbestuur en metaboliese gesondheidsmerkers kan verbeter, is die navorsing steeds besig om te verskyn.

’n Studie op mense het getoon dat die inname van een maaltyd per dag gelei het tot groter vermindering in liggaamsgewig en vetmassa. Dit het egter ook gelei tot verminderde maer massa en beendigtheid, wat moontlik kan lei tot spierfunksie inkorting en verhoogde risiko van beenfrakture as dit vir 'n lang tydperk gevolg word. Dierestudies het teenstrydige resultate opgelewer, met sommige wat dui op gewigstoename as gevolg van die verbruik van een groot maaltyd.

Meer omvattende studies wat groter deelnemergroepe en diverse bevolkings betrek, is nodig om die uitwerking van OMAD beter te verstaan. Navorsers moet ook die langtermyn-impak van OMAD ondersoek en verskeie maaltye en voedingssamestellings oorweeg.

Alhoewel die benadering van een maaltyd per dag aanloklik kan lyk vir gewigsbestuur, kan dit uitdagend wees om aan alle voedingsvereistes, insluitend energie, proteïen, vesel en noodsaaklike vitamiene en minerale, met slegs een maaltyd te voldoen. Onvoldoende inname van voedingstowwe kan lei tot spierverlies, hardlywigheid en swak dermgesondheid. Spesiale aandag moet gegee word aan die inname van voldoende proteïen, groente, neute, sade, vrugte, volgraan en suiwel of geskikte alternatiewe om aan voedingsbehoeftes te voorsien.

Dit is van kardinale belang om daarop te let dat OMAD nie aanbeveel word vir kinders, individue wat swanger is, van plan is om swanger te word, borsvoed, of die risiko loop om 'n eetversteuring te ontwikkel nie. Verder moet die dieet se volhoubaarheid en potensiële skade op die langtermyn vir die algemene bevolking in ag geneem word, veral aangesien bekendes wat hierdie diëte onderskryf toegang het tot voedingkundiges, hoë-gehalte diëte en aanvullings.

Ten slotte, terwyl die OMAD-dieet aandag gekry het, is daar 'n skaarste aan wetenskaplike bewyse rakende die veiligheid en doeltreffendheid daarvan. Dit word aanbeveel om 'n gesondheidswerker of geregistreerde dieetkundige te raadpleeg voordat u 'n uiterste dieet aanpak.

