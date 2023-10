Wetenskaplikes het die klassifikasie van die houtingvis (Coregonus oxyrinchus) as “uitgesterf” op die IUCN-rooilys bevraagteken. Die kategorisering is gebaseer op 'n morfologiese vergelyking met die Europese witvis (Coregonus lavaretus), wat nou in twyfel getrek word. Navorsers van die Universiteit van Amsterdam en die Natuurhistoriese Museum in Londen het DNS-analise gedoen op bewaarde museumvis, waarvan sommige meer as 250 jaar terug dateer, en gevind dat die genetiese verskille tussen houting en Europese witvis merkwaardig klein was.

Die studie het gefokus op die mitochondriale DNS van die houtingvis, insluitend 'n monster van 1754 wat gebruik is om die amptelike spesie te beskryf. Ten spyte van die ouderdom van die monster, is 'n klein hoeveelheid DNS suksesvol onttrek. Die filogenetiese boom wat met behulp van die DNS gekonstrueer is, het getoon dat almal wat houtingvisse en Europese witvis bestudeer het saamgegroepeer het, wat daarop dui dat hulle aan dieselfde spesie behoort.

Daar is gevind dat die morfologiese verskille wat histories gebruik is om houting van Europese witvis te onderskei, soos snoetlengte en die aantal kieukrakers, onbetroubare merkers vir spesie-differensiasie is. Gevolglik bevraagteken die navorsers die "uitgestorwe" status van houting en voer aan dat dit as 'n wydverspreide spesie beskou moet word.

Die bevindings het implikasies vir bewaringspogings. Tans is daar botsende regulasies, met die IUCN wat houting as uitgesterf klassifiseer terwyl Europese natuurwette beide houting en Europese witvis beskerm. Hierdie teenstrydigheid beklemtoon die behoefte aan 'n hersiening van die amptelike spesienaam van houting, alhoewel verdere ondersoek van die DNS van die 1754-monster nodig is om die naam definitief te verander.

Ten slotte, die studie daag die klassifikasie van houting as 'n uitgestorwe spesie uit en stel voor dat dit steeds teenwoordig is en floreer. Hierdie navorsing beklemtoon die belangrikheid van genetiese analise in die bepaling van spesie-onderskeidings en vra vir 'n heroorweging van die bewaringstatus van houting.

Blaarverwysing:

Kroes, R., Winkel, Y., Breeuwer, JAJ, van Loon, EE, Loader, SP, Maclaine, JS, Verdonschot, PFM & van der Geest, HG (2023). Filogenetiese ontleding van museummonsters van houting Coregonus oxyrinchus toon die behoefte aan 'n hersiening van sy uitgesterfde status. BMC Ecology and Evolution, 23(1), 1–10. DOI: 10.1186/s12862-023-02161-7