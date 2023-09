Verken mikrobiese eukariote in uiterste omgewings: insigte van suur geotermiese mere

Wetenskaplikes van Syracuse University College of Arts and Sciences se Departement Biologie doen navorsing oor protiste wat uiterste omgewings soos uiters warm en suur geotermiese mere bewoon. Hierdie mere bied 'n unieke omgewing om poliekstremofiele te bestudeer, wat organismes is wat aangepas is vir veelvuldige uiterste toestande. Die span, gelei deur assistent-professor Angela Oliverio, het onlangs die Lassen Volcanic National Park in Kalifornië besoek, die tuiste van die grootste geotermiese meer in die VSA

Die navorsers het 'n databasis van vorige studies gebou wat na mikrobiese eukariotiese lewe in uiterste omgewings gesoek het om te bepaal watter afstammelinge van amoebes dikwels uit hoë-temperatuur omgewings herwin is. Hierdie inligting dui daarop dat die bestudering van hierdie afstammelinge insigte kan verskaf oor hoe eukariotiese selle by uiters warm omgewings aanpas.

Een spesifieke studie het 'n volop amoebe spesie, T. thermoacidophilus, in die geotermiese meer by Lassen Nasionale Park aan die lig gebring. Geen genomiese data oor hierdie organisme bestaan ​​egter nie. Om te verstaan ​​hoe hierdie spesie by sulke uiterste toestande aangepas het, kan ons kennis uitbrei oor omgewings wat lewe in die heelal kan ondersteun.

Tydens hul veldnavorsing het Oliverio en haar span monsters van die geotermiese meer versamel met 'n lang paal met 'n bottel aangeheg. Hierdie monsters word in die laboratorium ontleed, waar die navorsers enkelselle isoleer vir genoomvolgordebepaling en die amoebes met mikroskopie karakteriseer.

Hierdie navorsing oor mikrobiese eukariote in uiterste omgewings bied waardevolle insigte in die evolusionêre prosesse wat die diversiteit en kompleksiteit van lewe op Aarde gevorm het, asook die potensiaal vir lewe in uiterste toestande elders in die heelal.

