Ontsluit die geheime van mikrobiese eukariote in uiterste omgewings

Navorsing in uiterste omgewings het ons begrip van lewe op Aarde aansienlik uitgebrei, maar een belangrike groep organismes is grootliks oor die hoof gesien: mikrobiese eukariote. Hierdie mikroskopiese organismes speel 'n deurslaggewende rol in verskeie ekosisteme, maar min is bekend oor hoe hulle by uiterste toestande aanpas. In 'n poging om dieper in hierdie onderwerp te delf, het wetenskaplikes van die Departement Biologie aan die Kollege vir Kuns en Wetenskappe hul aandag gevestig op protiste wat in warm en suur geotermiese mere woon.

Geleë in Lassen Volcanic National Park in Kalifornië, die grootste geotermiese meer in die VSA dien as 'n unieke en uitdagende navorsingsterrein. Met sy hoë temperatuur (~52°C/124°F) en lae pH (~2), is hierdie suursulfaat-stoomverhitte geotermiese kenmerk 'n ideale omgewing om poli-ekstremofiele te bestudeer—organismes wat by verskeie uiterste toestande aangepas het.

Om die beste plek te identifiseer om na mikrobiese eukariotiese lewe te soek, het navorsers 'n databasis saamgestel van vorige ondersoeke wat in moeilike omgewings uitgevoer is. Hulle het gevind dat sekere afstammelinge van amoebes gereeld in uiters hoë-temperatuur omgewings ontdek is. Hierdie ontdekking dui daarop dat die bestudering van hierdie afstammelinge waardevolle insigte kan verskaf oor hoe eukariotiese selle kan aanpas by lewe in warm omgewings.

Een spesifieke studie deur Gordon Wolfe se span by Cal State Chico het die voorkoms van die amoeba T. thermoacidophilus in die geotermiese meer van Lassen Nasionale Park aan die lig gebring. Daar is egter geen genetiese rekords vir hierdie organisme nie. Om die evolusie van hierdie spesie in so 'n harde omgewing te verstaan, kan wetenskaplikes 'n beter begrip gee van die toestande wat gunstig kan wees vir lewe elders in die heelal.

Om verder te ondersoek het Angela Oliverio, assistent-professor in biologie, en Hannah Rappaport, 'n lid van haar span, die Lassen Nasionale Park besoek om hierdie spesifieke protis te bestudeer en na ander unieke ekstremofiele eukariote te soek. Hulle het monsters van die meer versamel met behulp van 'n gespesialiseerde instrument en isoleer nou enkelselle vir genoomvolgordebepaling en identifiseer die amoebes met behulp van mikroskopie.

Alhoewel baie onbekendes nog bestaan, bied hierdie navorsing hoop om sommige van die huidige kennisgapings te vul en ons begrip uit te brei van hoe eukariote in uiterste omgewings kan oorleef. Daar word vermoed dat die amoeboïedvorm 'n beduidende rol kan speel om volharding in hierdie eukariotiese afstammelinge moontlik te maak, maar die presiese meganisme bly onbekend. Die span veronderstel dat prosesse soos horisontale geenoordrag en genoomvermindering moontlik bygedra het tot hul vermoë om aan te pas en in uiterste toestande te oorleef.

Die bevindinge van hierdie studie sal nie net bydra tot ons begrip van die verspreiding en evolusie van lewe op Aarde nie, maar ook noodsaaklike data verskaf om die boom van lewe te rekonstrueer. Die ondersoek van mikrobiese eukariote in uiterste omgewings bied 'n ongekende geleentheid om die ekologiese, evolusionêre en genoombiologie geheime van hierdie verborge organismes te ontbloot.

Blaarverwysing:

Rappaport, HB, Oliverio, AM Ekstreme omgewings bied 'n ongekende geleentheid om mikrobiese eukariotiese ekologie, evolusie en genoombiologie te verstaan. Nat Commun 14, 4959 (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-40657-4

Bronne:

– Oorspronklike artikel: Navorsing in ekstreme omgewings bied insig in mikrobiese eukariotiese aanpassing. Bron Naam.

– Amoebes en rooialge Beeld: Gefotografeer deur Hannah Rappaport met behulp van ligmikroskopie.