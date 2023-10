Nuwe video onthul massiewe Mars-canyon

Die Europese Ruimte-agentskap se Mars Express-sending het nuwe beeldmateriaal vrygestel wat 'n massiewe valleistelsel op Mars bekend as Noctis Labyrinthus uitstal. Hierdie valleistelsel strek oor 'n lengte van ongeveer 745 myl en is geleë tussen die bekende Valles Marineris en 'n groot vulkaanstelsel in die Tharsis-streek.

Die video bied 'n asemrowende lugfoto van Noctis Labyrinthus, wat die indrukwekkende skaal en ingewikkelde besonderhede van hierdie Mars-landskap vasvang. Volgens die Europese Ruimte-agentskap (ESA) verteenwoordig die hoogste plato's wat in die video waargeneem is, die oorspronklike oppervlakvlak voor gedeeltes van die oppervlak weggeërodeer het. Die hange en vloere van die vallei is bedek met bewyse van reusagtige grondverskuiwings, terwyl duinevelde wat deur Marswinde geskep is op ander hange gesien kan word.

Mars Express, toegerus met 'n hoë-resolusie stereo kamera, werk sedert 2003 op Mars. Die videomateriaal is veral betekenisvol vanuit 'n wetenskaplike perspektief as gevolg van die teenwoordigheid van verlaagde dele van kors wat graben genoem word. Hierdie depressies in die Mars-oppervlak dui op die planeet se vulkaniese verlede. Die intense vulkanisme in die Tharsis-streek het die Mars-kors laat styg en rek, wat tot dunner, verskuiwings en insakking gelei het.

Die Mars Express-sending, saam met ander ruimtetuie van verskeie nasies, gaan voort om die Rooi Planeet te wentel om sy weer te monitor en data in te samel wat lig kan werp op sy komplekse geskiedenis. Wetenskaplikes glo dat Mars eens 'n baie dikker atmosfeer gehad het, wat water op sy oppervlak toegelaat het om te vloei. Die huidige dun atmosfeer en hoë vlakke van bestraling bied egter uitdagings vir organismes om op die planeet se oppervlak te oorleef, tensy hulle ondergronds bestaan.

Benewens wentelmissies, verken oppervlakkikkers soos NASA se Curiosity and Perseverance aktief die Mars-landskap van naby, wat gedetailleerde beelde en waardevolle insigte in die geologiese kenmerke van die Rooi Planeet verskaf.

(Bron: European Space Agency)

Definisies:

– Noctis Labyrinthus: ’n Massiewe valleistelsel op Mars geleë tussen Valles Marineris en ’n vulkaanstelsel in die Tharsis-streek.

– Graben: Verlaagde streke van kors wat vorige vulkaniese aktiwiteit op Mars aandui.

Beeldkrediet: ESA/DLR/FU Berlin & NASA/JPL-Caltech/MSSS, CC BY-SA 3.0 IGO