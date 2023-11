Nasa se EMIT-instrument identifiseer meer as 750 kweekhuisgasvrystellingsbronne

Kweekhuisgasvrystellings neem steeds toe, met geen tekens van verlangsaming nie, volgens die Wêreld Meteorologiese Organisasie (WMO). Om hierdie stygende konsentrasies van gasse vanuit die ruimte te monitor en te meet, het Nasa sy beeldspektrometer, die Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT), as 'n kweekhuisgasdetektor hergebruik.

EMIT, wat oorspronklik in Julie 2022 gelanseer is om minerale in droë streke te karteer, het sy vermoë gewys om metaanvrystellings uit die ruimte op te spoor. Binne net drie maande na sy bekendstelling het die beeldspektrometer meer as 50 metaan-“super-emitters” in Sentraal-Asië, die Midde-Ooste en die Suidwestelike Verenigde State geïdentifiseer. Hierdie super-emitters word algemeen gevind in nywerhede soos fossielbrandstowwe, afvalbestuur en landbou.

’n Onlangse studie gepubliseer in Science Advances onthul dat EMIT sedert Augustus 2022 meer as 750 emissiebronne geïdentifiseer het, insluitend kleineres wat in afgeleë gebiede geleë is. Hoofskrywer Andrew Thorpe het verbasing uitgespreek oor EMIT se vermoëns en gesê dat die instrument aanvanklike verwagtinge oortref het.

Die data wat deur EMIT ingesamel word, is noodsaaklik vir die identifisering en aanspreek van die bronne van metaanvrystellings, soos stortingsterreine, landbouterreine en olie- en gasfasiliteite. Nasa beklemtoon dat die opsporing van mensveroorsaakte metaanvrystellings noodsaaklik is om klimaatsverandering te versag, aangesien metaan 'n groter hittevangpotensiaal as koolstofdioksied het.

Gebaseer op sy eerste 30 dae van kweekhuisgas-opsporing, het EMIT sy doeltreffendheid bewys in die identifisering van tot 85% van metaanpluime wat tipies tydens lugveldtogte waargeneem word. EMIT, wat vanaf die Internasionale Ruimtestasie op 'n hoogte van ongeveer 250 myl (400 kilometer) werk, dek groot gebiede van die aarde, veral die droë streke tussen 51.6 grade noord- en suidbreedte.

In September 2022 het EMIT selfs 'n groep emissiebronne opgespoor in 'n selde bestudeerde streek van suidelike Oesbekistan, wat sy vermoë beklemtoon het om emissies in voorheen onontginde gebiede te ontbloot. Die instrument het 12 metaanpluime in hierdie streek geïdentifiseer, altesaam ongeveer 49,734 22,559 pond (XNUMX XNUMX kilogram) per uur.

Deur tegnologie soos EMIT te hergebruik, hoop wetenskaplikes en navorsers om die stygende vlakke van kweekhuisgasse in ons atmosfeer aan te spreek, wat die potensiële katastrofiese impak van klimaatsverandering versag.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wat is EMIT?

EMIT staan ​​vir Earth Surface Mineral Dust Source Investigation, 'n Nasa-beeldspektrometer wat in Julie 2022 bekendgestel is.

2. Wat is die primêre missie van EMIT?

EMIT is aanvanklik van stapel gestuur om 10 sleutelminerale op die oppervlak van droë streke wêreldwyd te karteer.

3. Hoe het EMIT 'n kweekhuisgasdetektor geword?

Terwyl metaanopsporing nie deel van sy primêre missie was nie, het EMIT se vermoëns dit toegelaat om metaanvrystellings vanuit die ruimte op te spoor.

4. Wat is "super-emitters"?

Super-emitters is infrastruktuur of sektore wat metaan teen aansienlik hoë tariewe vrystel, insluitend fossielbrandstof-, afval- of landboubedrywe.

5. Hoeveel emissiebronne het EMIT geïdentifiseer?

EMIT het sedert Augustus 750 meer as 2022 emissiebronne opgespoor, insluitend kleineres op afgeleë plekke.

6. Waarom is die naspeuring van metaanvrystellings belangrik?

Metaan is 'n kragtige kweekhuisgas met 'n groter hitte-vangpotensiaal as koolstofdioksied. Monitering en vermindering van metaanvrystellings is van kardinale belang om klimaatsverandering te versag.

7. Watter persentasie metaanpluime kan EMIT opspoor?

Gebaseer op sy eerste 30 dae van kweekhuisgasopsporing, kan EMIT 60% tot 85% van metaanpluime identifiseer wat tipies tydens lugveldtogte waargeneem word.

8. Waar versamel EMIT data?

EMIT versamel data vanaf 'n hoogte van ongeveer 250 myl (400 kilometer) op die Internasionale Ruimtestasie, wat uitgestrekte gebiede van die aarde dek, hoofsaaklik met die fokus op droë streke tussen 51.6 grade noord- en suidbreedte.

9. Kan EMIT emissies in afgeleë en selde bestudeerde gebiede opspoor?

Ja, EMIT het die vermoë om emissies in afgeleë gebiede op te spoor, soos blyk uit sy identifikasie van emissiebronne in 'n selde bestudeerde streek van suidelike Oesbekistan.

10. Hoe kan tegnologie soos EMIT help om stygende kweekhuisgaskonsentrasies aan te spreek?

Deur emissiebronne, soos stortingsterreine, landbouterreine en olie- en gasfasiliteite te identifiseer, verskaf EMIT belangrike data om die uitwerking van stygende kweekhuisgaskonsentrasies te versag en klimaatsverandering te bekamp.