Walvisse is bekend vir hul majestueuse teenwoordigheid in die oop see, maar het jy geweet dat hulle ook speels gedrag met seewier doen? Hierdie gedrag, bekend as kelping, is waargeneem in verskeie walvisspesies soos grys walvisse, suidelike en noordelike walvisse en boggelrugwalvisse.

Alhoewel daar beperkte wetenskaplike literatuur oor hierdie onderwerp is, is daar talle sosialemediaplasings en nuusberigte wat walvisse speel met seewier dokumenteer. Navorsers het hierdie interaksies beskryf as speelse gedrag, met walvisse wat seewier vir verskeie doeleindes gebruik. Hulle kan dit gebruik om 'n jeuk te krap, baba eendjies af te borsel, of parasiete soos walvisluise weg te gooi, wat hul vel kan irriteer.

Waarnemings van kelping is geneig om te voorkom in streke waar kelp volop is. Veral boggelrugwalvisse word algemeen waargeneem wat betrokke is by hierdie gedrag terwyl hulle migreer. Hierdie walvisse migreer dikwels nader aan die kus en neem deel aan meer oppervlak-vlak aktiwiteite, wat hulle meer sigbaar maak vir strandgangers en walviskykbote.

Danksy vooruitgang in hommeltuig-tegnologie het navorsers nou 'n nuwe instrument om kelping-gedrag te bestudeer en waar te neem. Hommeltuigvideo's het boggelrugwalvisse gevang wat aktief seewier soek, met interaksies wat tot 'n uur duur. Tydens kelping lig walvisse die seewier op en balanseer dit op hul rostrum, of plat bokop. Hulle kan ook deelneem aan samewerkende gedrag met ander walvisse, soos om die seewier saam te rol, op te lig en te balanseer.

Navorsers het kelping as speelgedrag geklassifiseer op grond van drie kriteria. Eerstens is dit vrywillig en lekker vir die walvisse. Tweedens is dit anders as ernstiger gedrag en kan dit oordrewe of onvolledig wees. Laastens lyk die walvisse nie gestres of honger nie, wat goeie gesondheid aandui.

Daar is dalk meer aan kelping as net speelsheid. Daar is gevind dat sommige seewierspesies bakteriese groei verminder, wat walvisse kan bevoordeel deur die teenwoordigheid van virusse en bakterieë op hul vel te verminder. Boonop kan die deurdruk van seewier walvisse help om ongewenste gaste, soos brande en seeluise, te verwyder.

Soos tegnologie verbeter en meer mense wildgedrag dokumenteer, sal ons waarskynlik meer gevalle van kelping in die komende jare sien. Hierdie gedrag herinner ons aan die raaisels wat nog bestaan ​​binne selfs goed bestudeerde walvisspesies soos die boggelrugwalvis. Die speelse en nuuskierige aard van hierdie wesens bly ons fassineer en verras.

Bronne:

– Oorspronklike artikel deur Olaf Meynecke, The Conversation.