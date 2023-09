Eksperimente op gefossileerde insekte werp lig op ware kleure

'n Span navorsers van die Nanjing Universiteit, die Chinese Akademie vir Wetenskappe en University College Cork het 'n tegniek ontwikkel wat moontlik voorsiening maak vir die skatting van kleur in sommige gefossileerde insekte. Vorige studies het getoon dat dit moeilik is om die ware kleur van gefossileerde insekte te bepaal, behalwe dié wat in amber bewaar word. Hierdie fossiele is tipies monochromaties en het unieke patrone in skakerings van grys. In hul onlangse studie gepubliseer in die Proceedings of the Royal Society B, beskryf die span hul benadering en bevindinge.

Om kleurpatrone te skat, het die navorsers moderne insekte vergelyk wat in voorkoms soortgelyk is aan gefossileerde monsters wat hulle voorheen verkry het. Hierdie moderne insekte is in aluminiumfoelie toegedraai en aan gesimuleerde fossilisering onderwerp deur te bak by temperature wat wissel van 200° tot 500° C. Die span het toe die monsters met 'n skandeerelektronmikroskoop ondersoek en dit met die gefossileerde monsters vergelyk.

Hul bevindinge het aan die lig gebring dat donkerder kolle op die gebakte monsters ooreenstem met areas van die eksoskelet wat ryk was aan melanien, 'n donker pigment. Hierdie donkerder kolle was meer hittebestand, wat daarop dui dat hulle ook meer bestand was teen agteruitgang. Dit dui daarop dat donkerder areas op gefossileerde insekte waarskynlik dele van die antieke wesens verteenwoordig wat ook 'n hoër melanieninhoud gehad het. Daarom kan hierdie donkerder gebiede leidrade verskaf om die kleur van die fossiele te skat.

Die span het ook opgemerk dat die verhitting van die insekte 'n intermediêre fase veroorsaak het waar hulle heeltemal swart geword het voordat hulle na verskillende patrone oorgaan. Dit dui daarop dat eksperimente soos hulle s'n nuwe navorsing oor die skatting van die kleur van gefossileerde insekte kan fasiliteer.

Ten slotte, hierdie studie demonstreer 'n nuwe tegniek om kleurpatrone in gefossileerde insekte te skat. Deur moderne insekte wat aan gesimuleerde fossilisering onderwerp is, te vergelyk met gefossileerde monsters, het die navorsers donkerder areas geïdentifiseer wat waarskynlik ooreenstem met dele van die antieke wesens met hoër melanieninhoud. Hierdie tegniek open nuwe weë vir die studie van kleur in gefossileerde insekte.

Bron: Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, DOI: 10.1098/rspb.2023.1333