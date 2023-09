Eksperimentele biologie en medisyne word in 2024 na goue ooptoegang-uitgewersgrense oorgeplaas

Experimental Biology and Medicine (EBM), die bekende joernaal van die Society of Experimental Biology and Medicine (SEBM), sal in Januarie 2024 na die goue ooptoegang-uitgewer Frontiers oorgeplaas word. Hierdie stap het ten doel om die globale navorsingsgemeenskap beter te ondersteun deur aan te bied oop toegang tot sy publikasies.

Onder die leiding van hoofredakteur dr. Steven R. Goodman, het EBM beduidende transformasies ondergaan om 'n wêreldleier in die veld te word. Dr. Goodman se visie was om die tydskrif se omvang en dekking uit te brei deur nuwe kategorieë by te voeg en die samestelling van die Redaksie te transformeer. As gevolg hiervan dek EBM nou 22 kategorieë, wat verskeie stadiums van biomediese navorsing insluit.

EBM fokus op die publikasie van biomediese navorsing wat relevant is tot mediese praktyk. Die kategorieë sluit in anatomie/patologie, kunsmatige intelligensie/masjineleertoepassings vir biomediese navorsing, biochemie en molekulêre biologie, biobeelding, en vele meer. Met sy breë omvang en globale uitbreiding, het EBM kantore en Global Editors op vyf vastelande, met planne om verder uit te brei.

Die vennootskap tussen EBM en Frontiers het ten doel om die verbintenis tot ooptoegangpublikasie in die veld van eksperimentele biologie te bevorder. Dr. Steven Goodman het sy opgewondenheid oor hierdie samewerking uitgespreek en gesê dat die verskuiwing na 'n volledig ooptoegangmodel EBM se ondersteuning vir navorsers wêreldwyd sal verbeter.

Frontiers, gereken as die 6de grootste navorsingsuitgewer en die 3de mees aangehaalde, is bekend vir die publisering van baanbrekende ontdekkings deur top kundiges in hul velde. Met 'n missie om wetenskaplike ontdekking te versnel, neem Frontiers 'n navorsergesentreerde benadering aan en gebruik tegnologie en kunsmatige intelligensie om streng kwaliteitstandaarde te handhaaf.

Soos EBM na Frontiers oorgaan, kan navorsers begin om manuskripte deur die Frontiers-portaal in te dien vanaf 4 Oktober 2023. Hierdie stap strook met die groeiende verbintenis om wetenskap oop en toeganklik vir almal te maak.

Vir meer inligting oor Frontiers, besoek asseblief hul webwerf [bron: frontiersin.org]. Om meer te wete te kom oor die voordele van SEBM-lidmaatskap of om die EBM-redaksie te kontak, besoek asseblief [bron: sebm.org].

Bronne:

– Eksperimentele Biologie en Geneeskunde (EBM)

– Vereniging van Eksperimentele Biologie en Geneeskunde (SEBM)

– Grense