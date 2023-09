Die James Webb-ruimteteleskoop ontdek koolstofgebaseerde molekules op vermoedelike oseaanwêreld

Die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) het 'n opwindende ontdekking gemaak deur bewyse te vind van koolstofgebaseerde molekules in die atmosfeer van 'n eksoplaneet bekend as K2-18 b. Hierdie eksoplaneet, wat 120 ligjare van ons sonnestelsel af geleë is, word as 'n potensiële oseaan- of "Hycean"-wêreld beskou, wat dit 'n aanloklike teiken maak vir sterrekundiges in die soeke na buiteaardse lewe. Die planeet het 'n radius tussen twee en drie keer groter as die aarde s'n en woon in sy ster se bewoonbare sone, waar vloeibare water kan bestaan.

Die nuwe bevindinge van die JWST het die teenwoordigheid van koolstofdioksied en metaan in K2-18 b se atmosfeer aan die lig gebring, wat die moontlikheid van 'n wateroseaan onder 'n waterstofryke atmosfeer aandui. Die afwesigheid van ammoniak ondersteun verder die hipotese van 'n wateroseaan op die planeet. Hierdie waarnemings beklemtoon die belangrikheid daarvan om diverse bewoonbare omgewings in ag te neem in die soeke na lewe buite ons sonnestelsel.

K2-18 b val in die kategorie van "sub-Neptunes", wat planete is met 'n grootte tussen dié van Aarde en Neptunus. Hierdie unieke planete hou 'n raaisel in vir sterrekundiges, wat steeds debatteer oor die aard van hul atmosfeer. Die JWST se waarnemings van K2-18 b het ten doel om die sluier rondom die atmosfeer en omgewingstoestande van beide sub-Neptunes en Hycean wêrelde te lig.

Afgesien van die ontdekking van koolstofmolekules, het die JWST se waarnemings ook geskimp op die teenwoordigheid van dimetielsulfied (DMS) in K2-18 b se atmosfeer. Op Aarde word DMS hoofsaaklik deur lewe geproduseer, spesifiek fitoplankton. Om die teenwoordigheid van DMS in K2-18 b se atmosfeer te bevestig, kan nog 'n belangrike stap wees om tekens van potensiële lewe op die eksoplaneet te vind.

Dit is egter belangrik om versigtig te wees om oor uitheemse lewe op K2-18 b te spekuleer. Alhoewel die teenwoordigheid van vloeibare water en koolstofmolekules belowende tekens is, waarborg dit nie die bestaan ​​van lewe of die planeet se vermoë om lewende organismes te ondersteun nie. Die grootte van die planeet, tesame met die potensiële kook van sy oseane, kan dit onbewoonbaar maak.

Om die samestelling van verafgeleë eksoplaneetatmosfeer te bepaal, soos K2-18 b's, is 'n uitdagende taak vanweë die flouheid van die weerkaatste lig in vergelyking met die helderheid van die moederster. Navorsers het hierdie struikelblok oorkom deur die planeet se deurgang oor die gesig van sy ster vas te vang en die sterlig wat deur sy atmosfeer beweeg het, te ontleed. Chemiese elemente en verbindings wat in die atmosfeer teenwoordig is, laat duidelike "vingerafdrukke" op die sterlig, wat hul samestelling openbaar.

Die JWST se uitgebreide golflengtereeks en ongekende sensitiwiteit het die opsporing van hierdie spektrale kenmerke tydens slegs twee deurgange van K2-18b moontlik gemaak, wat vergelykbare akkuraatheid bied met agt waarnemings wat oor etlike jare deur die Hubble-ruimteteleskoop uitgevoer is. Dit demonstreer die krag en vermoëns van die JWST om die atmosferiese kenmerke van eksoplanete te ontsyfer.

Verdere waarnemings van K2-18 b word beplan met behulp van die JWST se Mid-Infrared Instrument (MIRI) om die bevindinge te bekragtig en meer inligting oor die planeet se omgewingstoestande in te samel. Die span agter hierdie navorsing poog om uiteindelik tekens van lewe op 'n bewoonbare eksoplaneet op te spoor, wat ons begrip van bestaan ​​anderkant die Aarde sal rewolusie.

Bron: The Astrophysical Journal Letters (aanvaarding van publikasies)