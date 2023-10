Eerste bewys van kwartswolke gevind op eksoplaneet WASP-17 b

Navorsers wat NASA se James Webb-ruimteteleskoop gebruik, het ’n opwindende ontdekking gemaak op die eksoplaneet WASP-17 b, wat 1,300 XNUMX ligjare van die aarde af geleë is. Hulle het bewyse van rotskristalle of kwarts in die hoë hoogte wolke van hierdie warm Jupiter-eksoplaneet opgespoor. Dit is die eerste keer dat so 'n mineraal, wat algemeen op Aarde voorkom, op 'n eksoplaneet waargeneem is.

Silikate, wat minerale is wat ryk is aan silikon en suurstof, is volop op Aarde en die Maan, sowel as in ander rotsagtige voorwerpe in ons sonnestelsel. Magnesiumryke silikate is gevind in meteoriete, asteroïdes en selfs in die atmosfeer van eksoplanete en bruin dwerge. Dit was egter voorheen bekend dat kristallyne SiO2 of kwarts net op aarde bestaan ​​het.

“Ons was opgewonde! Ons het uit vorige waarnemings geweet daar moet aërosols wees—klein deeltjies waaruit wolke of waas bestaan—in die atmosfeer van WASP-17 b, maar ons het nie verwag dat hulle van kwarts gemaak sou wees nie,” sê dr. David Grant, ’n navorser aan die Universiteit van Bristol en die eerste skrywer van die studie.

WASP-17 b is 'n groot eksoplaneet met 'n volume meer as sewe keer dié van Jupiter. Sy massa is minder as die helfte van dié van Jupiter, wat dit een van die pofferigste bekende eksoplanete maak. Sy kort wentelperiode van net 3.7 aarddae maak dit 'n ideale kandidaat vir transmissiespektroskopie, 'n tegniek wat gebruik word om die filter- en verstrooiingseffekte van 'n planeet se atmosfeer op sterlig te bestudeer.

Die James Webb-ruimteteleskoop het die WASP-17-stelsel vir byna 10 uur waargeneem en meer as 1,275 8.6 helderheidsmetings ingesamel. Deur die hoeveelheid van elke golflengte wat deur die planeet se atmosfeer geblokkeer is, te ontleed, het die navorsers 'n onverwagte "bult" by XNUMX mikron ontdek, wat die teenwoordigheid van kwarts in die wolke aandui.

Anders as mineraaldeeltjies wat in die aarde se wolke voorkom, word die kwartskristalle in die wolke van WASP-17 b nie van 'n rotsagtige oppervlak opgevee nie. Hulle ontstaan ​​eintlik binne die planeet se atmosfeer self. Hierdie kristalle is ongeveer 10 nanometer in deursnee, soortgelyk in vorm aan die seskantige prismas wat tipies op Aarde voorkom, maar op 'n baie kleiner skaal.

Die uiterste hitte van WASP-17 b, ongeveer 1,500 2,700 grade Celsius (XNUMX XNUMX ° F), en die lae druk in sy atmosfeer laat soliede kristalle toe om direk uit gas te vorm, sonder om deur 'n vloeibare fase te gaan. Dit staan ​​in kontras met die Aarde, waar laer temperature en hoër druk waterdamp direk in yskristalle laat verander. Die teenwoordigheid van kwartswolke op die eksoplaneet bied insig in die verskillende materiale en omgewingstoestande wat die planeet vorm.

Om die samestelling van die wolke te verstaan, is noodsaaklik om die planeet as geheel te verstaan. WASP-17 b is gety toegesluit met een halfrond wat voortdurend na sy gasheerster kyk, wat 'n warm dagkant en 'n koeler nagkant tot gevolg het. Die temperatuurverskil tussen hierdie twee kante dryf sterk winde aan wat die kwartskristalle van die nagkant, waar hulle vorm, na die warmer dagkant vervoer, waar hulle verdamp word.

Hierdie baanbrekende ontdekking is in 2023 in The Astrophysical Journal Letters gepubliseer. Bykomende materiaal en onderhoude vir hierdie studie is deur Laura Betz en Christine Pulliam vir NASA verskaf.

