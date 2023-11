Verken Kepler-385: 'n Stelsel van swelende, eksoplaneetreuse

NASA se Kepler-teleskoop het sterrekundiges weereens verstom met die ontdekking van ’n unieke planetêre stelsel bekend as Kepler-385. Hierdie stelsel, wat uit sewe warm en massiewe planete bestaan, wentel om 'n ster wat effens groter en warmer is as ons Son. Anders as die planete in ons eie sonnestelsel, is elke planeet in Kepler-385 groter as die aarde maar tog kleiner as Neptunus, wat hulle uniek maak in terme van grootte.

Tradisioneel is planetêre stelsels met meer as ses bevestigde planete ongelooflik skaars, wat Kepler-385 laat uitstaan ​​onder die skare. Wetenskaplikes het hierdie stelsel beskryf as 'n merkwaardige bevinding, wat die vermoëns van die Kepler-sending ten toon stel om die geheimenisse van die heelal te onthul.

Terwyl sterrekundiges deur uitgebreide data gesif het wat deur die afgetrede Kepler-ruimteteleskoop ingesamel is, kon hulle 'n omvattende katalogus van eksoplanete saamstel, wat die buitengewone eienskappe van elke stelsel uitlig. Hierdie presiese katalogus het navorsers in staat gestel om 'n dieper begrip van die Kepler-385-stelsel en sy kenmerkende eienskappe te verkry.

In die hart van Kepler-385 lê 'n sonagtige ster wat 10% groter en 5% warmer as ons eie Son is. Om hierdie hemelliggaam is twee binneste planete, effens groter as die Aarde, die waarskynlike rotswêrelde met dun atmosfeer. Intussen is die oorblywende vyf planete aansienlik groter, spog met 'n radius wat twee keer so groot is as die aarde en gehul in dik atmosfeer.

Wat hierdie katalogus uitsonder, is die verbeterde metings van sterreienskappe en verbeterde berekeninge van planetêre bane. Daar is waargeneem dat stelsels met veelvuldige deurgaande planete geneig is om meer sirkelvormige bane te hê in vergelyking met dié met slegs 'n paar planete.

Terwyl die Kepler-sending formeel in 2013 geëindig het, het sy uitgebreide missie, K2, tot 2018 voortgeduur, wat dit moontlik gemaak het om 'n magdom data te ontleed. Hierdie konsekwente ontleding het wetenskaplikes 'n meer omvattende begrip van die groot eksoplaneetbevolking in ons sterrestelsel verskaf.

Kepler-385 is 'n belangrike stap in die rigting van die ontrafeling van die geheime van die heelal, wat die diversiteit en kompleksiteit van planetêre stelsels buite ons sonnestelsel ten toon stel. Met elke nuwe ontdekking kry sterrekundiges waardevolle insigte in die aard van eksoplanete en brei ons begrip uit van die heelal waarin ons woon.

Algemene vrae (FAQ)

1. Hoeveel planete is in die Kepler-385-stelsel?

Die Kepler-385-stelsel bestaan ​​uit sewe planete.

2. Is die planete in Kepler-385 groter of kleiner as die Aarde?

Die planete in Kepler-385 is groter as die Aarde, maar kleiner as Neptunus.

3. Wat is die grootte en temperatuur van die ster in Kepler-385?

Die ster in die middel van die Kepler-385-stelsel is ongeveer 10% groter en 5% warmer as ons Son.

4. Het al die planete in Kepler-385 dik atmosfeer?

Nee, net die vyf groter planete in die Kepler-385-stelsel sal na verwagting dik atmosfeer hê.

5. Hoeveel bevestigde eksoplaneetstelsels het meer as ses planete?

Kepler-385 is een van die min bekende eksoplanetêre stelsels wat meer as ses geverifieerde planete bevat.