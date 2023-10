Data van Indië se Aditya L1-sending moet openbaar gemaak word

By

Die data en wetenskap wat deur Indië se Aditya L1-sending ingesamel word, sal volgens die projekdirekteur van die sending, Nigar Shaji, publiek beskikbaar gestel word. Hierdie missie het ten doel om ons begrip van die Son en die impak daarvan op ruimteweer te verbeter. Alhoewel die data aanvanklik uitsluitlik deur wetenskaplikes by die Indiese Ruimtenavorsingsorganisasie (ISRO) gebruik sal word, sal dit uiteindelik wêreldwyd gedeel word.

Shaji het gesê: “Wetenskap en data is universeel. Nadat ons wetenskaplikes die data vir 'n sekere tydperk gebruik het, sal dit openbaar gemaak word sodat enigiemand regoor die wêreld dit kan gebruik.” Hierdie verbintenis tot oop datatoegang strook met die doel van die missie om by te dra tot die wêreldwye wetenskaplike gemeenskap se kennis.

Aditya L1, Indië se eerste sonkragsending, het reeds meer as 9.2 lakh kilometer afgelê op sy reis na sy bestemming, Lagrange Point 1. Hierdie strategiese ligging, ongeveer 15 lakh kilometer van die Aarde af, bied 'n unieke voordeel vir sonwaarneming. Deur hierdie punt te wentel, kan die ruimtetuig 'n ononderbroke uitsig op die Son behou, wat 24/7 waarneming moontlik maak.

Die Aditya L1-sending het ten doel om verskeie aspekte van die Son te bestudeer, insluitend sonfakkels, sonwind, koronale massa-uitstoot, koronale verhitting, magnetiese heraansluiting en magnetiese topologie. Dit sal sewe instrumente vir hierdie doel gebruik. Deur hierdie verskynsels te bestudeer, hoop wetenskaplikes om 'n dieper begrip van die Son en die uitwerking daarvan op ons planeet te kry.

Die suksesvolle bekendstelling van Aditya L1 is 'n belangrike mylpaal in Indië se ruimteverkenningsreis. Projekdirekteur Nigar Shaji se leierskap en kundigheid was noodsaaklik om hierdie missie te verwesenlik. Die beskikbaarheid van die versamelde data van Aditya L1 sal nie net ons begrip van die Son verbeter nie, maar ook bydra tot die bevordering van globale wetenskaplike kennis.

Bronne:

– Onderhoud met Nigar Shaji, Indian Today

- Aditya L1-missiebesonderhede, Indiese ruimtenavorsingsorganisasie